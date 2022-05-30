Участник из Чувашской Республики вошёл в число призёров окружного хакатона по искусственному интеллекту

Сильные решения в сфере искусственного интеллекта продемонстрировали талантливые и амбициозные ребята со всей России на первом окружном хакатоне конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», который проходил на площадке Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске с 27 по 29 мая. Призовой фонд хакатона в 1,8 млн рублей разделили 9 команд, которые представили лучшие решения кейсов от Минприроды РФ, Росрыболовства, а также Центра когнитивного моделирования Московского физико-технического института и научно-исследовательского Института искусственного интеллекта AIRI.

Город на Амуре стал отправной точкой путешествия в мир искусственного интеллекта и для Максима Герасимова из Чувашской Республики, который в составе команды «ЧП: Аномальные школьники» занял второе место по кейсу Росрыболовства.

Участникам хакатона на основе методов искусственного интеллекта предстояло разработать прототип системы поиска, классификации и визуализация аномалий в информации между базами вылова и переработки рыбопродуктов внутри России с выводом результатов в машиночитаемом и человекочитаемом виде. Разработанное участниками решение позволит контролировать несостыковки в механизмах ведения журналов вылова и переработки рыбопродуктов, которые предъявляются контролеру в случае посещения им судна. Это позволит сократить прецеденты незаконного улова, выявить контрафакты и нарушения технологических норм.

Серия хакатонов по искусственному интеллекту – это важная инвестиция в кадровое и научно-технологическое развитие сферы ИИ. Они способствуют расширению профессионального ИИ-сообщества, помогают найти молодые таланты, которые уже завтра внесут свой вклад в развитие цифровой экономики», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

На 2022 год запланировано проведение в разных регионах России 8 окружных хакатонов, а также 25 региональных чемпионатов – индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Ближайший окружной хакатон проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет с 3 по 5 июня в Приволжском федеральном округе в Нижнем Новгороде.

Минцифры Чувашии.