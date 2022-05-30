Состоялось очередное заседание Общественного совета при Роскомнадзоре

Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов рассказал об информационных атаках на российских пользователей, которые начались с первых же часов начала специальной военной операции.

Украинская националистическая пропаганда стала активно распространяться в социальных сетях, на сайтах, в рекламных и баннерных сетях.



Причём тексты, видео, картинки были заранее созданы и проплачены Западом на миллиарды рублей: «С конца февраля нами было выявлено и удалено свыше 117 тыс. фейков о сути конфликта, действиях и потерях вооруженных сил, 38 тыс. призывов к протестам, заблокировано 1177 ресурсов с украинской националистической пропагандой с суммарной аудиторией свыше 202 млн пользователей».

Основные усилия ведомства в 2021 году были направлены на снижение уровня доступности нарушающей законодательство информации при сохранении доступа к социально значимым ресурсам, гарантирование целостности, устойчивости и безопасности работы российских сетей связи, в том числе сети «Интернет», создание новых эффективных механизмов исполнения интернет-компаниями требований законодательства в информационной сфере, в том числе в области защиты персональных данных. Так, РКН предложил ужесточить наказание за незаконное использование персональных данных.

В ходе совещания так же был обсужден план реализации Концепции открытости на 2022 год. Подробнее https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74340.htm

Источник: rkn.gov.ru.