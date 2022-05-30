Сегодня в Шумерлинском политехническом техникуме открыли «Парту Героя»

Знаменательное событие посвящено выпускнику техникума 1996 года Николаю Каменеву, погибшему в 2000 году в Чеченской Республике.



Наш земляк был призван для прохождения службы Шумерлинским горвоенкоматом в июне 1996 года. Служил во взводе радиационно-химической разведки в городе Лобинске Краснодарского края. После окончания срочной службы Н. Каменев заключил контракт на 3 года для продолжения службы в Чеченской Республике, где был участником антитеррористической операции. Сержант контрактной службы в/ч 3219 ВВ МВД РФ, командир отделения радиационной разведки погиб 9 января 2000 года, выполняя боевое задание. Награжден Орденом Мужества (посмертно). Имя Николая Каменева занесено в Книгу Памяти Чувашской Республики.



На тожественном событии присутствовали мама героя, Зинаида Николаевна, заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики Виктор Горбунов, глава города Шумерли Сергей Яргунин, военком военного комиссариата г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов Олег Петров, студенты и преподаватели техникума.



В проникновенной литературно-музыкальной композиции студенты отразили основные моменты биографии Николая Каменева, погибшего от рук снайпера в возрасте 22 лет.



Напомним, что «Парта Героя» — это образовательный проект партии «Единая Россия», призванный в доступной форме рассказывать школьникам о земляках-героях. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за успехи в учебе и активное участие в жизни учебного заведения.

О. Дмитриева.







