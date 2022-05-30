«День соседей» прошел в Шумерле

Вечер понедельника в одном из дворов Шумерли стал необычным и весьма приятным для жителей. Горожан разных возрастов во дворе дома № 14 по ул. Интернациональной собрала акция «День соседей», организованная муниципалитетом в рамках проекта партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя».



В гости к шумерлинцам прибыли депутаты Госсовета Чувашии Виктор Горбунов, руководство города, депутаты местного Собрания. Атмосферу праздника создали выступления народного хора ветеранов и солисты ДК «Восход». Собравшихся на новой детской площадке соседей приглашали принять участие в голосовании по благоустройству волонтеры, а сотрудники управляющей компании, члены « Молодой гвардии» партии проводили анкетирование по качеству управления МКД.







