В Шумерле к ямочному ремонту городских дорог приступят в конце недели

Эта тема стала одной из основных на еженедельной планерке ЖКХ под руководством главы администрации Валерия Шигашева.

По информации подрядчика, директора МУП «БТИ», обследование аварийных участков показало, что ввиду продолжительных дождей определенные под ремонт разрушенные участки дороги пропитаны влагой. Данный факт не позволяет качественно провести ремонт.

В течение текущей недели вода должна уйти. После этого дорожники приступят к фрезерованию участков и асфальтированию согласно требованиям технического процесса производства работ.

В то же время, вновь выявленные разрушающиеся участки дорог, временно укрепляются бутовым наполнителем для нивелирования повышенной аварийности.

Подробнее об этом и не только в записи прямого эфира https://vk.com/video-198934919_456239884?list=8f0a9a8...

Источник: gshum.cap.ru