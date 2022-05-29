Принудительное взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей является одной из важнейших задач Федеральной службы судебных приставов. Реализация этой функции направлена на защиту прав детей и гарантирует их материальное обеспечение.



В рамках акции сотрудники территориальных органов Управления ФССП России по Чувашии проводят мероприятия, направленные на повышение эффективности исполнения документов о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей и на привлечение внимания общественности к этой проблеме. Сотрудники органа принудительного исполнения ответят на вопросы граждан, связанные с защитой прав и законных интересов детей.



По вопросам взыскания алиментных платежей, уточнения текущей задолженности, по порядку обращения в службу и многому другому также можно обратиться по телефону +7 (8352) 30-62-50. Специалисты центра телефонного обслуживания сориентируют граждан.



Пресс-служба УФССП России по Чувашии.