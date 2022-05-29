Свидетельство о рождении ребенка можно получить не выходя из дома

В России впервые зарегистрировали новорожденного без посещения родителями органа ЗАГС. Такая возможность появилась благодаря сервису «Рождение ребенка».

Врачи в роддомах предлагают родителям оформить медицинское свидетельство в электронном виде, которое поступает в «личный кабинет» матери на портале госуслуг. Данные этого свидетельства и цифрового профиля на портале используются для предзаполнения заявления о рождении. Родителям остается подтвердить сведения, выбрать имя ребенку и орган ЗАГС, где регистрируется рождение без личного присутствия родителей. Реквизиты записи о рождении возвращаются в «личный кабинет» пользователя портала и используются при подаче заявлений на другие государственные услуги и меры социальной поддержки. Гербовое свидетельство о рождении родители при желании могут получить позже при личном обращении в загс.



Сервис «Рождение ребенка» позволит присвоить СНИЛС и ИНН ребенку, оформить полис ОМС, свидетельство о регистрации по месту жительства, а также сертификат на материнский капитал. Родителям будет доступна запись в детский сад, онлайн-отслеживание очереди в него и электронное оформление пособий, связанных с рождением ребенка.



Госслужба Чувашии по делам юстиции.