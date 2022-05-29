Глава Чувашии утвердил инвестиционную декларацию республики

Согласно декларации, разработанной в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта 2.0 и направленной на создание условий для опережающего инвестиционного развития Чувашии, правительство республики гарантирует защиту инвестиций, прав и интересов бизнеса.

В частности, обеспечивает неухудшение условий реализации инвестиционных проектов; соблюдение алгоритмов действий инвестора по присоединению к инфраструктуре; неукоснительное соблюдение условий господдержки инвесторам; обеспечение конкурентного распределения ресурсов для целей реализации инвестпроектов; оперативное рассмотрение споров, возникающих при реализации инвестипроектов, в досудебном порядке.

Отмечается, что в максимально короткие сроки должно осуществляться согласование и предоставление необходимой для инвестиционной деятельности разрешительной документации.

В результате практической реализации положений декларации рост инвестиций в основной капитал к 2030 году должен составить 70%.

В целях комплексного сопровождения инвестиционных проектов документом предусмотрено формирование инвестиционной команды под руководством Главы региона Олега Николаева.

«Ключевая задача декларации — чётко сформулировать для бизнеса перспективу развития региона с учётом инвестиционной стратегии и его конкурентных преимуществ. Важно установить доверие между инвестором и государством. Эта работа в приоритете для властей как республиканского, так и муниципального уровня», — отметил Олег Николаев.

По его словам, принятая декларация является свидетельством последовательного курса и продолжением уже начатой работы по улучшению инвестиционного потенциала республики. Так, с момента открытия Агентства инвестиционного развития Чувашии в 2021 году инвестиционный портфель проектов увеличился более чем на 20 млрд рублей. Всего в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года собраны инвестпроекты на сумму порядка 293 млрд рублей.

Инвестиционная декларация содержит цели развития, ключевые характеристики Чувашской Республики, инвестиционные приоритеты с привязкой к конкретной территории, описание инвестиционной стратегии, инвестиционного потенциала и инфраструктуры поддержки бизнеса.

При этом приоритетными отраслями для инвестиций определены электротехника; машиностроение; химическая отрасль; сельское хозяйство; оборонно-промышленный комплекс; солнечная энергетика; композитные материалы; туризм; информационные технологии.

Ранее Олег Николаев заявлял, что необходимо ориентироваться не только на внешних инвесторов, но и прежде всего на тех, кто уже реализует свои проекты на территории Чувашской Республики: «Мы ориентируемся на каждого предпринимателя, который работает в Чувашской Республике – он более патриотичен, нацелен на то, чтобы реализовать здесь проект с учетом экономических, исторических и иных особенностей специфики. Этот инвестор имеет для нас очень важное значение».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.