В Чувашии провели первый слёт агроволонтеров «Лучшие на селе»￼

Масштабное профильное мероприятие подобного формата в стране инициировано впервые в рамках проекта партии «Единая Россия» «Российское село» и Года выдающихся земляков в Чувашии.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев отметил, что новая площадка, организованная командой Главы Чувашии, должна способствовать формированию идеологии единения, популяризации добровольческой деятельности, разработке новых региональных проектов в волонтерской, патриотической и просветительской направленности. «Благодаря вашему труду Чувашская Республика обеспечена всем необходимым для нормальной жизнедеятельности. Реалии сегодняшнего дня открывают колоссально новые возможности для того, чтобы мы создавали новые продукты и осваивали новые рынки. Буквально за прошлый год почти на 30 процентов увеличился прирост экспорта продукции, которую вы производите, а ещё до этого — почти на столько же. Это очень хорошие темпы», — заявил Олег Николаев в своем приветственном слове, отметив, что государство делает все для того, чтобы этому содействовать, создавая новые виды субсидий и программ поддержки.

Слет объединил более 1300 представителей сельской молодежи со всех районов Чувашии: работников сельскохозяйственных предприятий, сельских врачей, педагогов, работников культуры. Мероприятие прошло в Янтиковском районе на базе отдыха «Медвежий угол», где был организован палаточный лагерь.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алла Салаева отметила особую атмосферу проектов «Лучшие на селе» и выразила признательность Минсельхозу Чувашии за инициирование слета.

«Сельское хозяйство -это стратегически важное направление. Хотел бы низко поклониться и поблагодарить всех, кто работает на земле», — подчеркнул Председатель комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На слете презентовали новый проект «АгроПамять», направленный на укрепление исторической памяти о трудовом героизме жителей сел и деревень Чувашии, ковавших победу в годы Великой Отечественной войны в тылу.

В рамках проекта Чувашским государственным аграрным университетом при поддержке Минсельхоза Чувашии, Союза ветеранов АПК Чувашии, волонтерского альянса «АгроВыбор» разработана мобильная фотовыставка «Подвиг села: фронту, Родине, Победе!». Выставочная экспозиция повествует о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны: на ней представлены материалы из фондов Государственного исторического архива Чувашии, архивов Чувашского государственного аграрного университета, преподавателей и сотрудников вуза, администраций, музеев городов и районов Чувашии, газеты «Советская Чувашия», сети Интернет. Передвижную фотовыставку в скором времени смогут увидеть жители всей республики: она будет путешествовать по муниципальным образованиям.

Волонтерский альянс «АгроВыбор» приступил к реализации проекта «АгроПамять» в 2022 году. Организаторы отметили, что на стадии разработки – информационный портал «АгроПамять», с видео-контентом с воспоминаниями сельских тружеников тыла. Также запланированы научно-практические конференции, посвященные сельским труженикам.

Глава республики Олег Николаев напомнил, что в 1942 и 1943 годах за успехи в сельском хозяйстве Чувашия дважды удостаивалась переходящего Красного Знамени Государственного комитета обороны страны: «Беззаветный подвиг сельских тружеников, преимущественно женщин, стариков и детей навсегда останется в сердцах благодарных потомков».

Проект «АгроПамять» может быть масштабирован в регионах Приволжского федерального округа, с последующим формированием историко-патриотического движения по тематике проекта.

В ходе слета также состоялись круглые столы, мастер-классы по организации добровольческой деятельности, патриотическому воспитанию, управлению проектами.

Участников мероприятия ждала обширная спортивная и культурная программа: спартакиада, выступления творческих коллективов, конкурсы военно-патриотических песен.

Был также организован кинотеатр под открытым небом с просмотром фильма «Несокрушимый», об уроженце Янтиковского района, танкисте, Герое Советского Союза Коновалове С.В.).

Лучшим волонтерам были вручены награды.

Завершился слет красочным финалом – патриотическими песнями у костра.

На мероприятии также участвовали представители органов власти (депутаты Государственной Думы Российской Федерации, члены Кабинета Министров Чувашской Республики, депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, главы администраций муниципальных образований), обучающиеся и молодые преподаватели учебных заведений аграрной направленности, представители Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики, волонтерских объединений, представители спортивной, творческой общественности.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.