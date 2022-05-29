Подходит к завершению творческий сезон для любительских театральных коллективов ДК «Восход». И этот сезон стал ошеломляюще успешным.

В 2021 году Минкультуры Чувашии проведен конкурс по отбору проектов на присуждение грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства. Дворец культуры «Восход» с проектом «Неизвестные страницы летописи клуба «Восход» — в истории подвига строителей Сурского оборонительного рубежа» стал победителем в номинации «Подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей» (руководитель проекта — Т. Фленова) с присуждением гранта в размере 100 тыс. рублей. А театральная постановка спектакля «Хромовые сапожки» по пьесе Т. Фленовой, повествующая об исторических фактах строительства на шумерлинской земле в годы Великой Отечественной войны оборонительного рубежа, была удостоена Гран-при республиканского конкурса-фестиваля театрального творчества «Магия Мельпомены».



И вот подведены долгожданные итоги республиканского фестиваля-конкурса любительских театров «Всегда театр-2022». В фестивале-конкурсе приняли участие 67 любительских театральных коллективов Чувашии.



Народный самодеятельный театральный коллектив «Коляда» ДК «Восход» был представлен на конкурс спектаклем «Лаборатория сказочных снов» (режиссер-постановщик — Т. Фленова, художник-постановщик — О. Солдатов, художник по свету – С. Сазонов, балетмейстер – И. Лиховид, костюмеры — О. Тихонова, Е. Алаева), отмеченный дипломами I степени в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая драматургия», «Лучший спектакль» (смешанный состав), «Лучшая сценография», «Лучшая постановка танцев в спектакле», «Лучшие сценические костюмы».



ДК «Восход».