Государство обязалось помочь работодателям

С 19 мая по 2 июня Министерством труда и социальной защиты Чувашии в муниципалитетах республики организуются совещания с работодателями по вопросам государственной поддержки граждан и предприятий в современных экономических условия. О том, кто и на каких условиях может получить финансовую помощь со стороны государства, представителям торговых, промышленных предприятий и сферы услуг Шумерли рассказала 24 мая начальник отдела организации трудоустройства населения Минтруда Лариса Ермакова. В совещании, прошедшем в зале заседаний городской администрации, приняли участие начальник шумерлинского отдела республиканского Центра занятости населения Александр Елесин, глава администрации города Валерий Шигашев и сотрудники профильных отделов.



Как сообщила в своем выступлении Лариса Ермакова, в Чувашию поступило более 250 миллионов рублей на реализацию в 2022 году мер поддержки работодателей. Недавно, в начале мая, Правительство республики утвердило правила предоставления финансовых средств из республиканского бюджета на проведение дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

МРОТ за общественные работы

Первое из направлений – возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям затрат на частичную оплату труда в размере МРОТ плюс отчисления во внебюджетные фонды на период не более 3 месяцев при организации общественных работ для безработных граждан. Трудоустройство на временные общественные работы (труд, не требующий квалификации) практиковалось многие годы и ранее, но, как отметила сотрудница Минтруда, в этих случаях всегда в выигрыше был только безработный: он получал зарплату от работодателя, при определенных условиях мог получать и пособие по безработице, еще ему назначалась материальная поддержка в размере 3 тысяч рублей. Новая же мера позволяет получить выгоду и самому работодателю – получить за период трудовой деятельности гражданина возмещение из бюджета, в расчете на 3 месяца примерно 54 тысячи рублей. Основное условие для работодателя, претендующего на получение такой меры поддержки, — заключить договор с Центром занятости населения на организацию общественных работ.

Не могут принимать участие в данной программе государственные и муниципальные организации, что было воспринято Валерием Шигашевым с сожалением, ведь, по его словам, сегодня МУПы заинтересованы в сезонных рабочих, в неквалифицированной рабочей силе.

МРОТ плюс 10 тысяч

Вторым направлением является возмещение затрат работодателей на частичную оплату труда с отчислениями во внебюджетные фонды и на материально-техническое оснащение при временном трудоустройстве работников, находящихся под риском увольнения (включая введение режима неполного рабочего дня, простои, приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения зарплаты). Так же, как и по первому направлению, определен срок не более 3 месяцев, размер возмещения не более 3 МРОТ, но добавляется по 10 тысяч рублей на каждого трудоустроенного работника. Под материально-техническим оснащением понимаются и орудия труда, и спецодежда, и хозтовары, например, для уборки территории.



При организации временной работы работников такой категории данные сведения необходимо обязательно разместить на федеральном портале «Работа России», затем подать заявку в Центр занятости населения. Кстати, с 1 января 2022 законом о занятости закреплен статус портала как основного канала представления вакансий. Все организации со штатной численностью более 25 человек обязаны размещать там сведения о свободных рабочих местах. За несоблюдение требований закона – штраф от 3 до 5 тысяч рублей.



Для участия в двух вышеперечисленных мероприятиях работодатели должны соответствовать определенным критериям. Работодатель-юридическое лицо не должно находиться в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства, не должно являться иностранным юрлицом либо иметь долю участия в такой организации, не должно находиться в реестре недобросовестных поставщиков и не быть признанным причастным к экстремистской деятельности. Что касается неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, пени и штрафов, то впервые законодательно допускается ряд послаблений. Размер задолженности не должен превышать 300 тысяч рублей.



«Считаю, что мероприятия стоят внимания и привлекают работодателя. Надеюсь, что вы будете участвовать в них, — отметила Лариса Ермакова, обращаясь к участникам совещания. — Действие постановления Правительства Чувашии распространяется на правоотношения с 19 марта, так что при наличии фактов трудоустройства на общественные работы или на временную работу уже можно представлять необходимый пакет документов для получения субсидий».

За молодых

Еще одним важным направлением в сфере занятости населения с 2021 года является трудоустройство молодежи (в возрасте до 30 лет). Здесь также предусматривается частичная компенсация работодателю затрат на выплату зарплаты гражданам, трудоустроенным на полный рабочий день по направлению службы занятости, из таких категорий, как родители несовершеннолетних детей, инвалиды, незанятые после окончания военной службы по призыву, выпускники ссузов и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, освобожденные из мест лишения свободы, дети-сироты, а также подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Размер возмещения составляет МРОТ плюс сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Но первую выплату работодатель получит по истечении одного месяца, вторую – только по истечении третьего, а третью – через 6 месяцев. Но шестимесячный срок трудоустройства с этого года не является обязательным.



К работодателям также предъявляется ряд требований, одни из которых – наличие государственной регистрации не позднее 1 января 2022 года, задолженность по уплате налогов и сборов не должна превышать 10 тысяч рублей. «Мы рады даже такому послаблению. Как правило, проблемы при получении субсидии возникали у работодателей как раз из-за таких задолженностей, — поделилась опытом прошлого года Лариса Ермакова. – Сумма в 1000, 500 или даже 20 рублей не позволяла работодателям получать меру поддержки».



Еще одним положительным моментом данного мероприятия она обозначила оформление субсидии не через службу занятости, а через Фонд социального страхования, что существенно упрощает подачу документов. Самое важное здесь – подать заявку о вакансии и заявление на подбор работников на портале «Работа России». «В заявке обязательно нужно проставить отметку о согласии принять участие в программе господдержки в 2022 году. Если вы сами не сможете этого сделать, специалисты центра занятости населения вам всегда помогут, — дала совет участникам совещания эксперт Минтруда Чувашии. – Эту галочку поставить задним числом уже невозможно. К сожалению, в прошлом году мы наблюдали много случаев, когда работодатели брали на работу молодежь, могли бы получить финансовую поддержку, но в заявлении эту самую галочку не поставили. Помните, что программа будет продлена и на следующий год, есть информация о планируемом расширении категорий участников, за которых можно будет получить возмещение». Вместе с тем, успокоила работодателей специалист, эта отметка вовсе не означает обязанность принять на работу молодежь из названных ранее категорий. Молодой работник может быть взят любой, но если он вдруг подойдет по критериям, то возникает право на субсидию.

За обучение

Представителям предприятий и индивидуальным предпринимателям в сфере промышленности, участвовавшим в совещании, наверняка было интересно узнать и о такой мере поддержки, как выделение средств на обучение работников, находящихся под риском увольнения. Средняя стоимость обучения одного работника составляет 59,6 тысячи рублей, причем работодатель сам определяет образовательную организацию (наличие у нее лицензии на право ведения образовательной деятельности обязательно) и заключает с ней договор. Чтобы принять участие в мероприятии, нужно обратиться в центр занятости населения.

Когда квота не по силам

Еще с одной важной новацией ознакомила шумерлинцев докладчица. Связана она с трудоустройством инвалидов: с 1 марта 2022 года квота по их трудоустройству считается выполненной только при фактическом трудоустройстве, ранее достаточно было подать вакансию для такого работника в центр занятости населения или зарезервировать рабочее место для инвалида. При этом законодательство дало работодателям возможность трудоустраивать инвалидов на любые рабочие места, а не только на квотированные, в том числе по срочному трудовому договору. Помимо этого предусматривается трудоустройство инвалидов в другую организацию. С механизмом реализации этого направления Лариса Ермакова ознакомила подробно. «Скажем, в большой организации квота не выполнена по причинам, не зависящим от работодателя, либо сам характер производства не предполагает условия для труда инвалидов. В таком случае этот работодатель заключает соглашение с другой организацией, — как пример привела ситуацию она. – В Чувашии много общественных, некоммерческих организаций, где инвалиды успешно трудятся, и именно с такими организациями работодатели вполне могут сотрудничать на договорной основе. В этом случае инвалиды будут трудоустроены на посильную им работу, партнер работодателя получит кадры, а сам работодатель будет считаться выполнившим квоту для трудоустройства инвалидов. Но работодатель возмещает организации затраты на оплату труда данных инвалидов в соответствии с соглашением». Желающих воспользоваться такой схемой, по словам эксперта, в республике достаточно много, в настоящее время Минтруд и служба занятости формируют реестр общественных организаций, в которых созданы рабочие места для инвалидов.

В завершение совещания

О том, как на практике реализуются мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, рассказал начальник отдела Центра занятости населения Чувашской Республики в Шумерле Александр Елесин. В частности, ведётся работа с шумерлинским хлебозаводом – готовятся документы на возмещение затрат на оплату труда порядка 145 работников. Оказывается помощь и другим предприятиям, предпринимателям, кто берет на работу граждан, зарегистрированных в службе занятости. «Есть возможность подключиться к данной программе поддержки. Программа хорошая, стоит в ней участвовать», — заключил он и еще раз напомнил о своевременной подаче информации о вакансиях на портале «Работа России».

Наталья Игнатьева.