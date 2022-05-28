В Шумерле чествовали пограничников

28 мая в нашей стране отмечается День пограничника. Традиционно в этот день объединяются и шумерлинские пограничники, чтоб вспомнить годы службы, чествовать достойных представителей погранвойск. Местом их встречи после строительства памятника защитникам рубежей Отечества стала площадка перед военкоматом.

Следует отметить, что в канун праздника зелёные береты уже собирались вместе на боевой расчёт — ежедневное вечернее мероприятие по распределению служебных обязанностей пограничников на предстоящие сутки, которые у них начинаются с 20 часов. Ну, а на сегодня они уже принимали поздравления от официальных лиц.

Поздравить пограничников с праздником пришли глава города Сергей Яргунин, военный комиссар г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов Олег Петров, зам. председателя Шумерлинского землячества В. Васин и другие. Они выразили слова благодарности в адрес тех, кто стоит и стоял на страже границ нашей Родины и тех, кто активно участвует в патриотическом воспитании молодёжи. Некоторые из представителей погранвойск удостоились грамот.

Со словами приветствия к своим сослуживцам обратились председатель Шумерлинского отделения ЧРООП «Пограничное братство» В. Озяков и его заместитель В. Корейкин.

Своими яркими выступлениями пограничников порадовали артисты ИРЦК Шумерлинского муниципального округа.

Т. Александрова.





























