Андрей Мостайкин: «Творчество и труд рядом идут»

Героя нашей сегодняшней публикации, Андрея Александровича Мостайкина, наверняка знают многие шумерлинцы. Более 20 лет он является заместителем главы администрации Шумерлинского района, ныне муниципального округа, начальником отдела сельского хозяйства и экологии. Круг решаемых им вопросов достаточно широк. Казалось бы, ответственная должность, высокая занятость — при такой работе сложно найти время для чего-то еще. Но нет, Андрей Александрович находит: и на творчество, и на краеведение — на всё, к чему лежит душа.

А.А. Мостайкин родился в 1961 году в деревне Лесные Туваны, в семье, где воспитывались семеро детей. Его отец, Александр Андреевич, — участник Великой Отечественной войны, командир взвода разведки. Матери, Вере Васильевне, к моменту начала войны было всего 17 лет. На протяжении 4 лет она с подругами вносила свой вклад в Великую Победу, работая на заготовке леса и древесины.

Еще в детстве у Андрея были самые разные увлечения. Он с удовольствием мастерил светомузыку, ему нравилось работать с электрическими приборами, читал множество журналов и постоянно развивался. В то же время у него были отличные успехи по химии и биологии и он, вслед за старшими братьями, собирался поступать в медицинский. На семейном совете один из братьев, Илья, поделился с Андреем некоторыми подробностями обучения на медфаке, и Андрей пересмотрел свое желание стать врачом.



В 1978 году выпускник Туванской школы поступил в Чувашский сельскохозяйственный институт по специальности инженера-механика. Учился по направлению, был колхозным стипендиатом. По окончании учебы, проработав 3 месяца инженером в колхозе «Вперёд», юноша решил, не оттягивая, исполнить свой гражданский долг и попросился в армию. После службы А.А. Мостайкина пригласили работать в родной колхоз инженером-механиком.



С большим усердием он принялся за приведение в порядок всей имеющейся техники: добрая половина тракторов и сельскохозяйственных машин находилась на полях и возле домов механизаторов. В течение недели вся техника была собрана в мехпарке и размещена по закрепленным местам, расставлена по рядам, покрашена, был проведен техосмотр. В колхозе создали специальную ремонтную бригаду и в конце 1987 года удостоились призового места по республике по итогам смотра-конкурса «За лучшее хранение техники в сельхозпредприятиях Чувашской АССР». На счету А.А. Мостайкина — более 30 рационализаторских предложений. В 1988 году он первым в республике разработал и внедрил полную линию механизированной уборки, сортировки и закладки картофеля в хранилище, благодаря чему в хозяйстве получили большой экономический эффект.



Следующей ступенькой карьерного роста для молодого специалиста стала должность председателя колхоза. На эту работу он согласился не сразу, считая, что опыта еще недостаточно. однако волновался зря. Положительные изменения продолжились — были внедрены подрядные технологии, чековая система взаиморасчетов, разработаны положения по премированию всех категорий работников. В конце года многие колхозники получали солидные по тем времена премиальные и у людей появилась заинтересованность работать еще лучше.



В период работы А.А. Мостайкина председателем колхоз «Вперёд» занимал передовые места по развитию животноводства в районе, был в числе лучших и по республике. И в этом, как считает Андрей Александрович, большая заслуга главного зоотехника В.В. Рафиновой и бригады доярок, а ему удавалось создавать для них все условия для работы — появились комнаты отдыха, сауна, прачечная, индивидуальные шкафы в раздевалках.



Хороших результатов удалось добиться и в растениеводстве. Было заключено соглашение с учеными из исследовательского сельскохозяйственного центра «Немчиновка» по внедрению интенсивных технологий по выращиванию сельскохозяйственных культур. В течение зимы все автомобили хозяйства завозили семена высокого качества из многих регионов страны. Были разработаны технологические карты по каждой культуре, и это привело к увеличению урожайности зерна, картофеля, сена и соломы. Зерна было так много, что семьи колхозников получали по 10-12 тонн. Был результат, люди были довольны. А ведь тогда в колхозе работало до 400 человек.

«Поскольку я и сам рос в деревне, хорошо помню, как в детстве нам для домашней живности не хватало фуража, соломы и сена. Механизаторы ездили зимой за соломой на целину. Поэтому, вернувшись работать в колхоз, я поставил себе задачу разработать план действий, чтобы люди ни в чем не нуждались», — рассказывает А.А. Мостайкин.



Председателем Андрей Александрович проработал более 5 лет. В годы его председательства были построены двухэтажный сельский дом культуры, новый спортивный зал, пожарное депо, 12 переездов через овраги, асфальтированная дорога протяженностью 3 км до Малых Туван, подняты земляные насыпи на улицах населенных пунктов для строительства дорог с твердым покрытием.

К сожалению, в 1995 году по состоянию здоровья врачи рекомендовали ему перейти на более щадящий режим работы. В деревне не хватало культработников, и А.А. Мостайкину предложили должность художественного руководителя в Туванском СДК. Сфера культуры никогда не была чуждой для Андрея Александровича. Более того, творчество — это его вторая натура. Музыкой он активно занимался еще будучи студентом. Все выходные проводил в деревне, где совместно с директором Леснотуванского сельского клуба М.Я. Тихоновым организовал вокально-инструментальный ансамбль «Встреча». Андрей был гитаристом.



В годы работы художественным руководителем (позднее — директором Туванского СДК) им был организован ВИА «МОСТ», объединивший нескольких его родственников и другую молодежь. Не было только клавишника, и Андрей за полтора месяца освоил еще один музыкальный инструмент — синтезатор. На деревенские платные дискотеки и концерты с участием группы начали приезжать не только молодые люди из соседних сел, но и молодежь из Шумерли и Чебоксар.



Однажды их пригласили выступить на Акатуе. И тут для вокально-инструментального ансамбля настал звездный час. В тот день музыканты играли 4,5 часа на малой сцене, трижды повторив свой репертуар. Особенно Андрею было приятно, когда их музыкой заинтересовались известные городские музыканты, ведь автором многих песен был он сам.



Увлечение музыкой принесло свои плоды: в 2005 году А.А. Мостайкин выпустил первый диск с авторскими песнями, в который вошла и известная многим песня «Шумерлинский край» — ее он сочинил к 70-летнему юбилею района. На сегодняшний день эта песня является гимном Шумерлинского землячества и неизменно вызывает гордость за свою малую родину.



В 2001 году бывший глава администрации района В.А. Мурашкин предложил А.А. Мостайкину должность заместителя главы администрации района — начальника управления сельского хозяйства и продовольствия, и с тех пор он работает в этой должности, считаясь одним из «старожилов»-заместителей глав администраций по всей республике. За годы деятельности он был правой рукой руководителей не только по вопросам сельского хозяйства и экологии, но и строительства, ЖКХ и развития общественной инфраструктуры, земельных и имущественных отношений, экономики, дорожного хозяйства. В 2014—2016 годах привлек инвестора по развитию АПК района, благодаря чему создано ООО «Кеннет», обрабатывающее в настоящее время более 2700 га земель сельхозназначения. Объем инвестиций составил более 170 млн рублей, создано 20 рабочих мест. В 2013—2020 годах привлечены инвестиции в объеме 300 млн рублей в ООО «Приволье», в АО «Вурнарский мясокомбинат», созданы СПССК «Сельское подворье» и «Мир».



В 2020 году производство зерна в районе увеличилось на 165 % к уровню 2019 года. Средняя урожайность зерновых составила 28,5 ц/га, или 129,5 % к уровню 2019 года, а это рекордный показатель за всю историю района. Немалый вклад А.А. Мостайкин внес и в введение в оборот необрабатываемых земель сельхозназначения — в 2015—2020 годах введено в оборот 4510 га, осталось ввести ещё 4070 га — преимущественно в алгашинской стороне.



5 лет назад глава администрации района Л.Г. Рафинов поручил А.А. Мостайкину курировать программу инициативного бюджетирования. За весь период действия программы воплощены в жизнь 193 проекта на общую сумму 120 млн рублей. В настоящее время реализуется еще 72 проекта на сумму 52 млн рублей. и это не предел. По количеству проектов и объемам привлеченных средств Шумерлинский муниципальный округ занимает 3-е место по республике.

Большие надежды округ связывает со строительством федеральной трассы М-12. На сегодняшний день генеральному подрядчику АО ДСК «Автобан» выделено 60 га земли, на которой возведен целый вахтовый поселок возле Дубовки. На территории проведены системы водоснабжения и канализации, построены автомобильные дороги и протянуты новые электрические сети протяженностью 8 км. В 70-м квартале Шумерлинского лесничества на территории бывшего лесокомбината, возле объездной дороги, компания «Автобан-Мост» построила новый завод по производству железобетонных балок пролетного строения, продукция которого задействована в строительстве мостов и мостовых переходов трассы М-12. На предприятии трудоустроены и обеспечены достойной зарплатой 470 человек. 90 % работников — из г. Шумерли и муниципального округа.



Рядом ООО «ЖД ТРАНС» капитально отремонтированы железнодорожные ветки для организации транспортных хабов. «На сегодняшний день организацией создан частный индустриальный парк. Это готовый промышленный кластер на площади 15 га. Здесь восстановлена вся инфраструктура, подведены электросети мощностью 1 Мвт. В перспективе на данной территории планируется строительство современного логистического центра. Ведь трасса М-12 ведет в Китай, который сейчас весьма активно закупает сельхозпродукцию у Чувашии. Поэтому логистический центр будет очень востребован», — делится Андрей Александрович.



Благодаря появлению на территории округа 7 предприятий, задействованных в строительстве М-12, в бюджет муниципалитета поступило на данный момент более 105 млн налоговых доходов — это первый показатель по республике. Половина поступающих налогов составляет НДФЛ, другая половина – налоги на добычу полезных ископаемых по добыче песка, подходящего для строительства данной дороги. «Поскольку в бюджете увеличились собственные доходы, появилась возможность профинансировать еще 10-20 проектов по программе инициативного бюджетирования в этом же году. За ближайшие 2 года, пока поступают налоги, мы должны постараться решить большинство проблемных вопросов, имеющихся в округе», — отмечает зам. главы администрации.



Когда полностью вкладываешься в какое-то дело, невозможно провести четкие границы, где заканчивается работа и начинается занятие для души. Так получилось с проектом «Наш Сурский рубеж обороны», главным инициатором и автором которого стал А.А. Мостайкин. Интерес к этой теме у него появился еще в 2019 году, когда местный краевед А.Н. Пояндаев пригласил его на проводимую в городе историческую реконструкцию. Тем более, что мама Андрея Александровича работала на лесозаготовках в непосредственной близи с Сурским рубежом.



А потом стало известно, что 2021 год в Чувашии будет объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. И в то же время Шумерлинский район выиграл конкурс на проведение на его территории Дня Республики. Было принято решение работать в направлении Сурского рубежа. Проект был запланирован по программе инициативного бюджетирования, но средств для софинансирования в бюджетах района и Шумерлинского сельского поселения не было. Пришлось обратиться к руководителям различных предприятий, к местным предпринимателям и землякам. Для прохождения конкурсного отбора необходимо было обеспечить сбор средств в размере 256 тыс. рублей, но всю сумму собрать не удалось – помешала эпидемия коронавируса. Оставшуюся часть, взяв деньги в долг на свое имя, внес сам инициатор проекта А.А. Мостайкин, тем самым обеспечив выигрыш гранта в размере 1 млн рублей. Существенная финансовая поддержка была оказана Е.Н. Литвинчук, Л.И. Черкесовым, В.П. Васиным, Л.Н. Прониным и другими.



В рамках реализации проекта были изготовлены и установлены два памятных знака строителям Сурского рубежа, первый памятник труженикам тыла на территории округа в гранитном исполнении в новом парке Победы в д. Шумерле, проведено благоустройство местонахождения объектов Сурского рубежа в 99-м квартале (выдел 9), установлены информационные щиты рядом с памятными знаками. Первыми помощниками-волонтерами при этом были А.А. Федяров (в то время глава Шумерлинского сельского поселения) и работники администрации округа С.Г. Веселкин и М.Г. Александров.



В сентябре 2020 года были проведены раскопки одного из наблюдательных пунктов, расположенных по линии Сурского рубежа. Буквально за два дня было найдено более 40 артефактов военного времени. Найденные предметы позволили открыть в деревне Шумерле музейную экспозицию «Наш Сурский рубеж обороны», действующую и ныне.



Сегодня эти объекты с гордостью можно показать и почетным гостям. В завершение реализации проекта А.А. Мостайкиным совместно с С.Г. Веселкиным был разработан историко-туристический и патриотический маршрут, в который включены 14 объектов для посещения, указаны координаты геолокации и QR-код для просмотра. В данное время готовится описание каждого объекта.

Как отмечает А.А. Мостайкин, при сборе информации о Сурском рубеже он работал с источниками трех архивов, узнал, какие колхозы, сельсоветы были задействованы в работах, сколько людей принимало участие. Материалов накопилось много, и краевед надеется, что они увидят свет в книге, а песни, посвященные этой теме, — в его втором музыкальном диске. Ну, а пока в 2021 году он выпустил свою первую книгу стихов и песен «Мой Шумерлинский край».



Большой отклик в сердцах шумерлинцев нашла и его поэма в 3 частях «Сурский рубеж, или подвиг шумерлинцев на Суре». Она, как и песня «Сурский рубеж», вышла в свет на страницах газеты «Вперёд», а уже через пару дней к автору пришли две пожилые учительницы со словами благодарности за это произведение. Как выяснилось, на Сурском рубеже работали их мамы, и поэма дошла до самого сердца.



Заслуженными наградами А.А. Мостайкина за 2021—2022 годы стали памятная медаль, посвященная 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, почетная грамота Чувашской Республики, звание почетного краеведа. Также он является действительным членом чувашской академии наук и искусств. Еще А.А. Мостайкин стал трехкратным призером всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы» и одно из его произведений вошло в сборник «Новые имена-2022. 21 век», посвященный Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В марте А.А. Мостайкин стал членом союза писателей Чувашии, на итоговом годовом собрании которого ему была вручена литературная премия им. А. Талвира.



На сегодняшний день Андрей Александрович является председателем местного отделения Чувашского национального конгресса по Шумерлинскому муниципальному округу и городу Шумерле. Планов и идей у него немало и он надеется воплотить их в жизнь. Тем более, что есть то, что вдохновляет работать на благо общества. И это — творчество.

Татьяна Александрова.