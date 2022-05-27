Цифровые технологии – на благо общества

29 мая завершится народное голосование на соискание премии в области цифровых технологий «CIPR DIGITAL». Проект Минцифры Чувашии «ТелеМФЦ» вошел в число главных претендентов на получение премии в номинации «Лучший кейс региональной цифровизации».



«ТелеМФЦ» — это удобный и качественный сервис удаленного оказания услуг для бизнеса и для жителей республики. Он позволяет проконсультироваться по вопросам господдержки бизнеса и другим госуслугам со специалистами центров «Мои документы» и «Мой бизнес». За 2021 год предоставлено 72 тысячи услуг по бесплатной юридической помощи, 8 тысяч услуг для бизнеса, медицинские работники провели через систему более 22 тысяч онлайн-консультаций с пациентами.



Проект уже получил признание на федеральном уровне: стал лучшим на всероссийском конкурсе региональной информатизации «ПРОФ-IT.2021», включен в базу кейсов цифровой трансформации регионов. А значит, достоин быть в числе самых значимых цифровых проектов России.

Жители Чувашии могут поддержать своими голосами проект «ТелеМФЦ», оставив свой голос на сайте премии: award.cipr.ru. Для этого необходимо пройти регистрацию в «личном кабинете».



Источник: Минцифры Чувашии.