Расширена ответственность за неуплату алиментов

В статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации внесены изменения, согласно которым неуплатой алиментов признается неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением, на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.



Аналогичным образом определяется понятие неуплаты в случае неуплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей.



Таким образом, уголовная ответственность наступает в случае неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей в размере, установленном решением суда или нотариально удостоверенным соглашением. Ранее примечание не содержало такой оговорки и частичная уплата алиментов не влекла уголовной ответственности.



Также примечание дополнено частью 3, согласно которой лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 157 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно в полном объеме погасило задолженность по выплате средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, или нетрудоспособных родителей в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.



Статья 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) также скорректирована Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 479-ФЗ.



Пресс-служба Шумерлинского райсуда.