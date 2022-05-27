Последний звонок прошел в Шумерлинском МО

В Шумерлинском муниципальном округе в этом году прощались со школой 13 выпускников 11-х классов из Юманайской, Егоркинской и Ходарской школ и 65 девятиклассников.

На торжественной линейке в Егоркинской школе присутствовал глава Шумерлинского муниципального округа Л.Г. Рафинов. В своём выступлении он особое внимание уделил одиннадцатиклассникам. «Для вас этот последний звонок — действительно уже последний. Впереди — экзамены, а после откроются двери во взрослую жизнь. Желаю вам достичь своих целей, удачи и везения, а самое главное — крепкого здоровья. В добрый путь!» — такие напутственные слова Лев Геннадьевич адресовал выпускникам.



С поздравительными словами также выступили директор школы Е.В. Пакулаева, и.о. начальника Егоркинского территориального отдела О.И. Улисова и зав. Егоркинским домом культуры Н.М. Кострова. Тёплые слова в адрес выпускников и педагогов прозвучали от ветеранов педагогического труда М.В. Вушняковой, М.Т. Никитиной, В.В. Вушняковой, А.Г. Улисовой, Э.И. Бельцовой и других гостей.



Последние звонки прозвенели и в других школах муниципального округа.

По материалам официального сайта администрации Шумерлинского МО, сайтов образовательных учреждений.







