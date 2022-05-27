Лучшая дружина Чувашии

В физкультурно-оздоровительном центре «Белые камни» прошел межрегиональный этап всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России» по Приволжскому федерального округу, приуроченный к празднованию 130-летия Российского пожарного общества и 95-летию Государственного пожарного надзора МЧС России.



В целом в мероприятии участвовали 14 команд со всего Поволжья. Чувашию представляли три дружины: «Ангелы в боёвках» из Новочебоксарска, «Дозор» из Канаша и «Искра» из средней школы 6 Шумерли. Чтобы выйти на этот этап, ребята прошли серию отборочных игр на различных уровнях, включая муниципальный и региональный.



В конкурсе шумерлинцы особенно отличились в спортивных и интеллектуальных испытаниях. Блестяще выступила и творческая агитбригада, участвующая в обучении сверстников правилам ОБЖ. Наши юные огнеборцы смогли показать свои знания, навыки, физическую подготовку и творческие способности, чётко и эффективно взаимодействуя внутри команды.



Шумерлинское местное отделение ВДПО.