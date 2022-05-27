Звонок последний в классе выпускном

25 мая в общеобразовательных учреждениях прозвенел последний звонок

Торжественные линейки, традиционный вальс, поздравления и напутствия от учителей, родителей и почетных гостей.

Светлые воспоминания об этом прекрасном празднике останутся с выпускниками на всю жизнь. По данным отдела образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерли, в этом году последний звонок прозвенел для 107 выпускников 11-х классов и 340 обучающихся 9-х классов.

На фото: в школе № 1 с этим знаменательным событием выпускников поздравили директор школы, почетные гости, преподаватели, родители, классный руководитель и первый учитель.



Выпускники исполнили традиционный, волнующий и трепетный прощальный вальс, поблагодарили учителей трогательными словами, а нынешние первоклассники поздравили выпускников стихами и песней.

Торжественное мероприятие в школе № 6 посетил глава администрации Шумерли, который поздравил выпускников с финишной прямой на школьной дистанции.

«Сегодня звучит ваш последний звонок. В его мелодичных переливах останется всё: и радость первых побед, и упорная работа над собой, и бессонные ночи ваших родителей, и искренняя любовь учителей», — отметил Валерий Шигашев.

В ходе мероприятия была представлена концертная программа с участием выпускников и первоклассников.









В гимназии № 8 выпускников поздравили глава администрации города Шумерли В.А. Шигашев, зам. главы администрации — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики И.В. Сасакина, генеральный директор ООО «Победа — Сервис» Н.Б. Щербакова, депутаты городского собрания С.Н. Демьянов, Ю.Н. Калугин и председатель Совета отцов гимназии А.П. Фокин.

Директор гимназии Л.В. Долгова поблагодарила педагогов и родителей за их колоссальный труд, выпускников — за то, что каждый день наполняли многочисленными событиями и победами, которыми славится и гордится школа.

Прозвенел прощальный последний звонок, который дали победители и призёры всероссийских, республиканских конкурсов, мероприятий Кристина Петякова, Данила Петров и Александр Родионов.









Торжественное мероприятие в школе № 2 по традиции вели сами выпускники. Ребята произнесли очень теплые и искренние слова благодарности всем тем, кто вложил в них душу и сердце! Вспомнили своих наставников, поблагодарили классного руководителя О.Е. Гладкову, под звуки вальса закружились в танце.

С поздравлениями в адрес выпускников обратились зам. главы администрации — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики И.В. Сасакина, депутат Госсовета Чувашской Республики Л.Н. Пронин, депутаты городского Собрания В.А. Кровяков и Ф.Н. Альштут, настоятель церкви Серафима Саровского протоиерей Владимир Ильин, представитель КАФ, член правления П.В. Милашин, а также учителя начальных классов и родители выпускников.









По материалам официального сайта администрации г. Шумерли.