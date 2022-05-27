Жизнь в профессии

Библиотеки Шумерли и Шумерлинского района имеют яркую и славную историю. Судьбы библиотек, их истоки и традиции – это частица культурной жизни нашего города и Чувашской Республики в целом.

В канун Дня библиотек в городской центральной библиотеке им. Г.Н. Айги прошел вечер-встреча ветеранов библиотечного дела. За чашкой чая темы для разговоров нашлись быстро, было чем поделиться, что обсудить, что вспомнить.



Председатель ветеранской организации работников культуры Шумерли Г.А. Клячкина поздравила своих коллег с профессиональным праздником, пожелала крепкого здоровья, вдохновения, семейного благополучия. Информационно-библиографический отдел библиотеки подготовил фотоколлаж «Библиотека: имен и судеб переплёты» о тех, кто много лет назад, придя в библиотеку, нашел своё призвание. Это К.Г. Белова, С.В. Албутова, С.И. Алляутдинова, М.Н. Бадина, Е.В. Борисова, О.Н. Васина, Н.А. Горбунова, А.В. Егорова, Т.Н. Егорова, И.В. Зубрилина, Л.В. Ивкина, З.В. Карпова, А.И. Кирюшина, Г.А. Клячкина, А.И. Козлова, В.И. Кочеткова, Н.П. Кудряшова, Л.Г. Кулина, Н.Н. Ларионова, Т.Г. Ларионова, Л.Г. Лимонова, А.А. Лисина, Л.П. Мигунова, Е.Л. Морева, Т.Я. Осипова, И.В. Русскова, З.А. Субботина, В.М. Судеркина, Л.В. Титова, В.С. Федулова, Е.И. Хромина, А.Л. Шинкаренко, В.Ф. Щетинин, Г.И. Щетинина, М.С. Яробаева, Л.И. Ярутова.

М. Бадина, вед. библиограф ГЦБС.