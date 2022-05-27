В Шумерле полным ходом идет подготовка к открытию модернизированного кадрового центра «Работа России»

В рамках реализации мероприятий по модернизации служб занятости меняется облик центров занятости. Реалии нынешнего времени требуют актуального, эффективного и клиентоориентированного подхода к построению процессов предоставления услуг в сфере занятости населения.

В 2019 году в рамках национального проекта «Повышение производительности труда» в городе Канаше открыт первый флагманский кадровый центр «Работа России».

В 2021 году уже в рамках национального проекта «Демография» открыт обновленный кадровый центр в Алатыре, а в текущем, 2022 году откроет свои двери кадровый центр в городе Шумерля.

Ремонтные работы находятся на заключительной стадии, планируемый срок завершения – 23 июня.

Главной отличительной чертой обновленных центров занятости станет то, что оказание услуг там будет комплексное и адресное, то есть, они будут предоставляться, исходя из жизненной ситуации гражданина или бизнес-ситуации работодателя.

Все центры занятости будут работать на единой цифровой платформе «Работа в России», а первая электронная услуга, которая уже стала доступна — это поиск работы для граждан и подбор специалистов для работодателей.

Минтруда Чувашии.