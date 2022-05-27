В Чувашии соединяют фрагменты вышитой карты России в единое полотно

Готовое вышитое полотно будет представлено в День России в столице республики – Чебоксарах. В дальнейшем вышитая карта будет путешествовать по всем федеральным округам вплоть до завершения акции 12 декабря в Москве.



Ярко выделяется на карте самый крупный регион России — Республика Саха (Якутия). 16 лучших народных мастеров из семи районов республики вышивали работу 37 дней. Цветовое решение карты соответствует флагу Якутии и ее природным особенностям. На карте изображено священное дерево народа Саха аал-луук-мас, вокруг которого девушки и юноши танцуют национальный обрядовый танец осуохай. А самый миниатюрный фрагмент принадлежит Ингушетии – всего 6×7 см. Мастерица Лидия Хамхоева вышила его и отдельно панно с традиционным орнаментом республики за 3 дня. Для панно мастерица выбрала национальный ковер истинг и башню Согласия. Верхняя часть полотна вышита бисером в мотивах, используемых в традиционных национальных свадебных платьях (чукхи). Также использованы стеклярус, жемчуг, серебристые нити, аппликация. Башня Согласия, символ города Магас, вышита в несвойственной для Ингушетии технике – крестиком.



Наблюдать, как создается карта, увидеть ее отдельные элементы можно на сайте вышитаякартароссии.рф и на странице сообщества «Вышитая карта России» в социальной сети «ВКонтакте».



Источник: Минкультуры Чувашии.







