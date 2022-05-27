В Чувашии мошенники представляются инспекторами госпожнадзора

Лжепожарные обходят дома и квартиры, предлагая хозяевам осмотреть состояние печей, газового оборудования и электропроводки на предмет их исправности. Проведя «проверку», мошенники угрожают штрафами и настаивают на том, что жильцам необходимо приобрести у них и оплатить установку автономных пожарных извещателей либо датчиков утечки газа.



Главное управление МЧС России по Чувашской Республике напоминает, что не оказывает платных услуг по установке пожарной сигнализации, обслуживанию систем газоснабжения и вентиляции, по ремонту печного отопления. Все проверки и профилактические мероприятия сотрудники госпожнадзора проводят в форменном обмундировании и обязаны предъявить гражданам служебное удостоверение.



Сообщить о визитах подозрительных инспекторов можно в правоохранительные органы или по телефону доверия ГУ МЧС России по Чувашии 8(8352) 39-99-99.



Источник: Главное управление МЧС России по Чувашской Республике.