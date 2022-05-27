В Чувашии дефицит сварщиков

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии и резюме сварщиков и выяснила, какие регионы нуждаются в них особенно сильно, какую зарплату предлагают работодатели и насколько сильно она зависит от опыта работы.



С начала 2022 года в России было открыто 29 тысяч вакансий сварщиков – это на 34,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Чувашии было размещено более 200 вакансий сварщиков, спрос на сварщиков в республике за год вырос на 32,2 %.



На одну вакансию сварщика в среднем по стране приходится 1,9 активных резюме при норме 5-6 резюме. Это говорит о дефиците данных специалистов, однако ситуация неравномерная и отличается в зависимости от региона. Чувашия тоже столкнулась с дефицитом сварщиков – в регионе на одну вакансию для такого специалиста приходится всего 2 резюме.



По сравнению с прошлым годом средние зарплаты, предлагаемые в вакансиях сварщиков, выросли на 12,8 тысячи рублей и составили 99 тысяч рублей по России. В Чувашии сварщикам тоже стали предлагать более высокую зарплату – в среднем 81,7 тыс. рублей, что на 8,3 тыс. руб. больше, чем годом ранее.



Высокий уровень предлагаемых зарплат часто объясняется вахтой – ее предполагают 48 % вакансий сварщиков. Уровень заработной платы зависит и от опыта сварщика.



Пресс-служба hh.ru-Поволжье.