Треть жителей республики являются активными пользователями портала «Госуслуги»

Реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Чувашии стала темой обсуждения экспертов в прямом эфире официального паблика республики в Вконтакте. Ими выступили глава Минцифры республики Кристина Майнина, директор филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов, руководитель Центра цифровой трансформации Чувашской Республики Олег Цветков и руководитель Центра информационных технологий Алексей Новиков.

Участники онлайн-мероприятия обсудили, в частности, реализацию проекта «Цифровое государственное управление», процесс интернетизации населенных пунктов, обеспечение кибербезопасности в регионе, цифровое взаимодействие власти и общества. «Если говорить про госуслуги, то у нас сейчас доступно 119 услуг в электронном виде, в ближайшее время ещё три услуги мы должны перевести в электронный вид. Здесь ведется работа над трансформацией предоставления самой госуслуги. За первый квартал текущего года 400 тыс. жителей республики были активными пользователями на портале госуслуг», — отметила Кристина Майнина.

Отвечая на вопрос о цифровом государственном управлении, Кристина Майнина затронула и тему обращений граждан в социальных сетях, обработку которых координируют специалисты Центра управления регионом Чувашии. «ЦУР здесь также помогает методологически, они разрабатывают фастреки по рассмотрению проблемных тем, постоянно предоставляют аналитику. Здесь ЦУР — наш друг и помощник», — отметила глава Минцифры.

Отметим, что за 3 года реализации данного проекта цифровизация плотно вошла в жизнь и деятельность граждан. С начала текущего года через соцсети и портал госуслуг ЦУР Чувашии зафиксировал и обработал 18 560 обращений жителей республики.

Минцифры Чувашии.