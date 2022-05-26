Немного статистики о предпринимателях Чувашии

Сколько предпринимателей в Чувашии и какие виды деятельности они предпочитают? В преддверии праздника статистические ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из краткого обзора.



На территории республики, по предварительным итогам сплошного наблюдения субъектов малого и среднего бизнеса за 2020 год, насчитывается около 29 тыс. индивидуальных предпринимателей и 13 тыс. малых и микропредприятий. Наиболее популярными видами деятельности среди ИП являются оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (46 %), транспортировка и хранение (13 %), строительство (7 %). У малых и микропредприятий ситуация похожая: в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов осуществляют деятельность 32 % хозяйствующих субъектов, в строительстве – 14 %, в обрабатывающих производствах – 13 %.



В сфере малого бизнеса было занято 125 тыс. человек, из них 81 % – наемные сотрудники.

Выручка индивидуальных предпринимателей составила более 93 млрд рублей и за 5 лет выросла почти в 2 раза. Малые и микропредприятия реализовали товаров (работ, услуг) на сумму около 222 млрд рублей, что на 24 % больше по сравнению с результатами экономической переписи за 2015 год.



Стоит отметить, что объем затрат на строительство и реконструкцию объектов, приобретение новых основных фондов у ИП составил около 2 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал малых и микропредприятий превысили 12 млрд рублей, из них большая часть средств вложена в жилые здания и помещения (41 %), машины и оборудование (23 %), нежилые здания и сооружения (18 %).



Чувашстат.