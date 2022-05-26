Глава Чувашии поздравляет с Днем российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели Чувашской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Предпринимательство – это одна из неотъемлемых составляющих социально-экономического развития нашей республики и страны. В ней трудятся самые энергичные, активные и инициативные люди.

Сегодня в Чувашии осуществляют деятельность порядка 70 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Они создают новые рабочие места, пополняют региональный бюджет, внедряют инновационные технологии и развивают потребительский рынок, обеспечивая рост экономики региона.

В сегодняшних условиях часть предприятий помогает замещать западные изделия, тем самым развивая отечественную промышленность и рынок. Так, в Чебоксарах, под торговой маркой «Abat» выпускают профессиональное кухонное оборудование, компания «Аркто» в индустриальном парке Канаша производит холодильные и морозильные шкафы, а на чебоксарском заводе силовых агрегатов выпускают вилочные погрузчики. С приходом санкций возросла потребность со стороны малого и среднего предпринимательства в услугах прототипирования, что в разы способствовало заказам по направлению импортозамещения.

Приоритетом для Правительства Чувашии остается создание благоприятного инвестиционного климата, снижение административного давления на бизнес. Занимаясь частными вопросами бизнеса, мы решаем системные проблемы всей деловой среды и экономики. Благодаря этому за последний год число предпринимателей увеличилось на треть.

Одной из ключевых особенностей социально-экономической сферы современного государства является развитие молодежного предпринимательства. В этом году мы запускаем новую государственную поддержку для предпринимателей до 25 лет в виде грантов. На эти цели в бюджете республики предусмотрено свыше 5 млн рублей.

Уверен, что слаженное взаимодействие между органами власти и предпринимательским сообществом Чувашии с каждым годом будут расти и развиваться.

Благодарю вас за добросовестный и созидательный труд, от всей души желаю вам плодотворной работы, успехов, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики О. Николаев