В Чувашии в 2022 году отменяется охота на кабанов в общедоступных угодьях

25 мая, на заседании Кабмина Чувашии рассмотрен проект постановления «О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 г. № 344», представленный министром природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмиром Бедертдиновым.

«Данным постановлением регулировалось количество изъятия охотниками допустимого количества в общедоступных охотничьих угодьях кабанов, куниц и бобров в целях спортивной и любительской охоты в сезоне 2021—2022 годов», — сообщил Эмир Бедертдинов.

В осенне-зимний период 2021—2022 годов поголовье кабанов существенно сократилось в результате регулировочного отстрела. Необходимость такого отстрела возникла из-за угрозы распространения в республике африканской чумы свиней и угрозы проникновения этой неизлечимой болезни в свиноводческие комплексы.

«Спортивная и любительская охота, гибель от других причин, в том числе в дорожно-транспортных происшествиях, также повлияло на сокращение количества особей кабана», — пояснил Эмир Бедертдинов.

По последним данным численность кабанов в целом по республике сократилась почти в 10 раз. Таким образом, определяться количество изъятия кабанов в общедоступных угодьях в текущем году не будет и жеребьевка, приуроченная к этому, в 2022 году не состоится. Поохотиться на кабанов в сезоне 2022—2023 будет возможно на территориях закрепленных охотничьих угодий, которые занимают большую часть от всех угодий.

В случае возникновения угрозы распространения АЧС или других болезней среди кабанов будут организованы мероприятия по регулированию их численности.

В отношении куниц и бобров регулировать изъятие на уровне республики в дальнейшем признано нецелесообразным, так как вопрос решается действующим федеральным нормативным правовым актом, а именно приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.11.2020 № 965, которым допускается ежегодно изымать до 35% куниц и до 50% бобров от их учтенного числа в каждом районе. Разрешения на их добычу будут выдаваться охотникам в установленном заявительном порядке.

Представленный проект постановления одобрен членами Кабмина Чувашии.

Источник: cap.ru