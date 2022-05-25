Чебоксарские студенты бесплатно путешествуют по стране

Сегодня престижно вести активный образ жизни, демонстрировать свои способности и участвовать в социальных проектах. Государство поддерживает эти инициативы как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Правительство создает льготные программы для талантливой молодежи, стимулирующие ее развитие. Программа «Больше, чем путешествие» — лишь один из множества таких проектов. Он создан для поощрения самых активных и талантливых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад.

В качестве приза участники программы получают возможность путешествовать по стране продолжительностью от 3 дней до 6 месяцев. География проекта включает 79 регионов России, на выбор 370 программ, которые реализуются более чем 55 туроператорами.

Каждая поездка состоит из двух частей: образовательно-туристического блока, включающего в себя экскурсии по знаковым местам с гидами и архитекторами, лекции от ведущих спикеров Российского общества «Знание» и других партнеров, а также общественно-полезную программу, предусматривающую участие в волонтерских акциях, оформление общественных пространств, решение кейсов от крупных предприятий страны.

Ежегодно более 50 000 человек со всей страны отправляются в уникальные путешествия, разработанные специально для участников данной программы. Студентке 5 курса факультета иностранных языков ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Юлии Кирилловой посчастливилось совершить «Литературный тур» по историческим местам великих русских литературных гениев.

«Поездка получилась очень увлекательной и динамичной. Всего за несколько дней удалось ознакомиться с достопримечательностями Тулы, Рязани, Чехова, побывать в Ясной Поляне, с. Константиново, с. Мелихово, подробно изучить жизнь и творчество Л.Н. Толстого, С.А. Есенина, А. П. Чехова. Приятно удивила великолепная организация поездки – на протяжении всего путешествия нас сопровождали замечательные экскурсоводы, которые рассказали много интересных нюансов, не упомянутых в учебниках», — поделилась воспоминаниями Юлия Кириллова.

Отправиться по маршруту своей мечты может каждый, для этого нужно стать победителем, призером или финалистом выбранного конкурса платформы «Россия – страна возможностей» и Российского общества «Знание». Письмо-приглашение поступит на электронную почту. Следующим шагом станет выбор тура и ожидание подтверждения бронирования от туроператора в личном кабинете участника.

Справочно: организаторами программы «Больше, чем путешествие» выступают Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия – страна возможностей» и Российское общество «Знание». Программа доступна для участников конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» и Российского общества «Знание».

Для участников разработаны направления в сфере урбанистики, IT, экологии, медиа и волонтерства, посещение технопарков, современных креативных пространств и новейших производств.