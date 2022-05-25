Реализация в Чувашии нацпрограммы «Цифровая экономика в Российской Федерации»

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина, директор филиала «Ростелеком» в Чувашии Евгений Макагонов, руководитель Центра цифровой трансформации Чувашии Олег Цветков и руководитель Центра информационных технологий Алексей Новиков встретились сегодня, 25 мая, в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте в официальном сообществе «Чувашская республика». Обсуждение касалось нацпрограммы «Цифровая экономика в Российской Федерации»: какие проекты она в себя включает, нюансы ее реализации в Чувашии, какие пункты уже реализованы, какие только запланированы.



В нашей стране эта программа появилась относительно недавно. Указ о ее реализации был подписан Президентом России Владимиром Путиным в июне 2019 года.