Пермский край примет XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»

23 мая 2022 года во Дворце спорта г. Самары состоялась торжественная церемония закрытия XXX юбилейного Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Участников гала-концерта, посвященного закрытию фестиваля, приветствовал Первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. В церемонии закрытия приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, член Общественной палаты РФ, председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий.

Во Дворце спорта собрались представители всех делегаций из 85 регионов России и стран ближнего зарубежья – всего почти 5000 человек. В ходе церемонии победители конкурсных номинаций представили лучшие номера фестиваля.

Обращаясь к участникам и гостям, Сергей Кириенко сказал: «Я рад приветствовать все 85 регионов нашей огромной страны. Рад, что с нами в этом году представители героических Донецкой и Луганской народных республик. Хочу сказать огромное спасибо организаторам за прекрасное проведение ХХХ юбилейной Студенческой весны. Справедливо, что в свой юбилей Студвесна вернулась на историческую Родину – в Самару. Спасибо вам, ребята, за то, что вы очень бережно, творчески не просто сохраняете, но и развиваете традиционную культуру, представляя каждый свой регион, потому что главное богатство нашей страны – это талант людей, это уникальные традиции и культура более 196 национальностей и этнических групп, которые живут на пространстве нашей огромной страны. Благодаря вам эти традиции и культура не просто живут — они развиваются. Вы талантливы, каждый из вас сделает выбор, кем станет в этой жизни. Надеюсь, что среди тех, кто находится в этом зале, мы увидим звезд мировой культуры, которыми будем гордиться».

«Фестиваль стал большим событием, а Самара — его родным домом, не только, потому что 8 раз из 30 — ти, а если считать Тольятти, то 9 раз принимала этот фестиваль, но и по отношению, подходу и вниманию к молодежным проблемам и организации этого замечательного события. Я надеюсь, что и Приволжский округ является домом для Студвесны, хотя бы потому что из 30-ти раз 18 раз Приволжский федеральный округ, его регионы и города принимали этот фестиваль. Я хочу вспомнить прошлый год, когда в Нижнем Новгороде закрывали фестиваль и передавали эстафету Самаре. Все было замечательно организовано: уровень и эмоции были запредельные, и хотелось, чтобы этот уровень был поддержан. Реальность превзошла все надежды и ожидания. Огромное спасибо организаторам и Самарской области за этот фестиваль. Но самое главное – это, конечно, вы, ребята. Окунувшись в эту атмосферу, я понял, что вы можете все!», — обратился к участникам мероприятия Игорь Комаров.

Полномочный представитель вручил почетные медали и грамоты за большой вклад в развитие фестиваля «Российская студенческая весна» Большакову Дмитрию (Саратовская область), Шадрину Игорю (Самарская область) Павелу Кобалю (Приморский край) и Луневой Юлии (Кемеровская область).

В свою очередь Дмитрий Азаров отметил: «Конкурсные площадки посетили более 120 тысяч жителей Самарской области, увидели замечательные представления талантливых артистов — это колоссальный драйв на улицах города. Мы действительно задумали и предложили, и спасибо, что Российский Союз Молодежи поддержал эту идею – как Волга выходит из берегов по весне, так и Студвесна выплеснулась из помещения на улицы города. И мы получили молодежный творческий фестиваль. В орбиту Студвесны были вовлечены практически все жители Самарской области».

«Шесть дней в Самаре мы наслаждались творчеством, креативными идеями, способностью наших участников совместить богатство отечественного культурного наследия и народных традиций со свежим взглядом молодых на мир. Мне кажется, что, дай волю, Студвесна могла бы длиться и месяц. Энергии, драйва, талантов хватит. Но пока мы направим их на новые проекты и мероприятия, чтобы как можно больше молодых людей в России смогли проявить свои способности, получить важный опыт и знания, мотивацию, обрести личную уверенность и силы на движение к мечте», — сказал Павел Красноруцкий.

В заключение праздника ведущие раскрыли главную интригу и назвали регион, который примет в следующем году фестиваль «Российская студенческая весна». Дмитрий Азаров передал кубок Студвесны Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. «В России живет самая талантливая молодежь, поэтому у нашей страны большое будущее. Рад, что в следующем году Студвесна пройдет в Пермском крае. Пермь будет праздновать 300-летие, приглашаем вас к нам на юбилей и на ХХХI Студвесну», — сказал глава региона.

Игорь Комаров, Дмитрий Азаров и Павел Красноруцкий наградили победителей в Общем зачете, ими стали: 1 место – Красноярский край, 2-е место – Самарская область, 3-е место – Пермский край; Гран-при получила команда из Саратовской области.

Со списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте https://studvesna.ruy.ru/







