Одобрена концепция открытия первого в России мемориала труженикам тыла «Строителям безмолвных рубежей» и II Форума городов трудовой доблести

На совещании у начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергея Новикова одобрена представленная Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым концепция анонсированных ранее мероприятий – открытия первого в Российской Федерации мемориала труженикам тыла «Строителям безмолвных рубежей», а также форума городов трудовой доблести.

Мероприятиям 1-2 июля будет предшествовать патриотическая акция «Эстафета Вечного огня» от стен московского Кремля до мемориала «Строителям безмолвных рубежей». «Чтобы сделать открытие мемориального комплекса общенациональным достоянием, предлагаем объединить усилия и поддержать предложение: к открытию объекта провести эстафету Вечного огня. А по маршруту его следования в городах трудовой доблести Дзержинске и Нижнем Новгороде – провести тематические мероприятия. Это дополнительное внимание к городам повысит интерес к проводимой в этом направлении работе», – обозначил Глава Чувашии.

Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков отметил значение предложенных Чувашской Республикой мероприятий в системе патриотического воспитания подрастающего поколения на примере вклада жителей городов, которым присвоено звание «Город трудовой доблести», в достижение Победы в Великой Отечественной войне, проявление массового трудового героизма и самоотверженности в тылу: «Популяризация этих достижений для молодежи имеет важное значение. Это метод патриотического воспитания и одна из главных задач».

Глава Чувашской Республики Олег Николаев поддержал такой посыл, подчеркнув, что героизм строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей является достойным примером военно-патриотического и духовно-нравственного подвига и служения Отечеству, занимает особое место в летописи Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. «Народный подвиг не теряет своей актуальности и сегодня. Более того, в сегодняшних условиях несет в себе особое прочтение», – отметил он.

Глава Чувашии отметил целесообразность выработки общих идей и подходов к реализации проектов, направленных на сохранение памяти о трудовом подвиге в рамках подготовки к празднованию юбилея Победы в 2025 году. «Уверен, что начатая комплексная работа найдет поддержку и на федеральном уровне, и в регионах России, где также строились оборонительные рубежи», – добавил руководитель региона.

В свою очередь, депутат Государственной Думы Российской Федерации Алла Салаева отметила: «В основе мы предлагаем к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне модельное решение открытия мемориалов и всех проектов, которые реализованы, для других регионов, где также строились рубежи».

Олег Николаев заметил, что открытие мемориала станет «кульминацией всех мероприятий, проведённых в рамках увековечения памяти строителей Сурского рубежа и Казанского обвода». «Объект станет знаковым не только для жителей нашего региона, но и для всей Российской Федерации, в особенности регионов, где так же, как и в Чувашской Республике, в годы войны строились оборонительные рубежи и обводы», – сказал он.

Композиция ансамбля состоит из пяти основных элементов: холм (земляной вал) высотой 4,5 м с памятником из 38 металлических стел (каждая из которых символизирует 10 км оборонительных сооружений), центральная площадь с вечным огнём, 26 гранитных стел с изображениями символики районов и городов республики, зона рекреации с аллеями деревьев, высаженных в память о трудовом подвиге и гостевая парковка.

Напомним, инициатива Главы Чувашии Олега Николаева по созданию мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей» была поддержана комиссией по реализации проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» и Российским военно-историческим обществом, которое провело всероссийский конкурс по созданию проекта комплекса. Победителем среди поступивших 13 заявок от авторских коллективов из Чувашии, Оренбургской, Брянской, Московской областей и Москвы был признан проект архитектора Константина Фомина – автора Мемориального комплекса в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны в Тверской области.

Одновременно с открытием мемориала также будет дан старт второму Всероссийскому форуму городов трудовой доблести «Рубежи Победы», который пройдет в Чебоксарах 1-2 июля. Основной его площадкой станет Чебоксарский электроаппаратный завод. Участниками форума станут делегации из 44 городов трудовой доблести, это более 250 человек.

Деловая программа форума пройдет по трем основным трекам – «Трудовой подвиг» – вклад градообразующих предприятий в Победу, увековечивание подвигов тружеников тыла и преемственность поколений»; «Работающая молодежь и системный подход к формированию образа «Человека труда» в современных условиях», а также «Женщины в тылу. Подвиг. Любовь. Победа» – образ женщины в военных конфликтах». Для каждого направления разработана программа мероприятий и определены тематические площадки.

Организаторами форума городов трудовой доблести «Рубежи Победы» выступают Кабинет Министров Чувашской Республики и администрация города Чебоксары.

Мероприятие проводится при поддержке Госдумы России, Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти (Минпромторга России, Минпросвещения России, Минкультуры России, Федерального агентства по делам молодежи), общественных организаций (Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Общественная палата Российской Федерации, Российский союз молодежи, Союз женщин России и другие).

В свою очередь, заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов предложил в рамках форума организовать участие в качестве его делегатов молодых специалистов предприятий. «Форум будет не разовым мероприятием, а будет точкой сборки для проработки проектов на следующий год», – заключил он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.