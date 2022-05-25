В школе № 3 города Шумерли прозвенел Последний звонок

Сегодня у выпускников 9-х и 11-х классов очень важное в жизни событие — Последний звонок. Это праздник, от которого одновременно веет грустью и радостью. Грустью, потому что школьники прощаются со школой, с любимыми друзьями и учителями. Радостью - оттого, что начинается взрослая самостоятельная жизнь.

Волнительный последний звонок прозвенел и для выпускников школы № 3. Со знаменательным днём их поздравили директор школы Сергей Яргунин, зам. начальника отдела образования, молодёжной и социальной политики Александра Лобочкова, депутаты городского Собрания депутатов Елена Голованова, Владимир Кровяков, Алексей Жданович, Владимир Афошин и представитель Управляющего совета школы Вероника Федулова.

Выступления первых учителей, классных руководителей, родителей, шутливые поздравления первоклассников и тот самый последний звонок… Все это навсегда останется в памяти выпускников. Как и школьный вальс, который сегодня затронул сердца всех присутствовавших.

Впереди у школьников — сдача экзаменов. В добрый путь, выпускники!

Т. Александрова.







