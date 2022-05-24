У выпускных классов в Чувашии проходит День детства

Сегодня, 24 мая, накануне Последнего звонка, в школах города Шумерли проходит День детства. Будущие выпускники школ (некоторые уже достигли совершеннолетия) превращаются в маленьких детей, возвращаясь в детство. Прощаясь с самой светлой и беззаботной порой своей жизни, ребята переодеваются в «костюмы малышей»: шорты, банты, панамки, яркие платьишки и рубашки. Приносят в школу мягкие игрушки и машинки.

Учиться в этих образах крайне сложно. Сегодня — день веселья, юмора, шуток!









На фото — 11-классники гимназии √ 8.