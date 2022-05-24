Лето уже на пороге

Чувашия проходит пик похолодания и очень скоро начнётся потепление, прогнозируют эксперты ресурса pogoda21.ru. Осталось, как говорится, ночь простоять и день продержаться.

В ближайшие два дня погоду в Чувашии будет определять малоподвижная ложбина. Под её влиянием вторник будет дождливым, высока вероятность мокрого снега с установлением временного снежного покрова. А в ночь на среду снова ожидаются заморозки.

Дальше температура воздуха станет расти. С 25 мая столбики термометров в дневные часы начнут достигать 10-градусной отметки. В пятницу потеплеет до плюс 15, но в этот день пройдут обильные дожди. Не обойдётся без осадков и в выходные дни, усилится юго-западный ветер. Зато будет уже 15-20 градусов выше ноля.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели к нам придёт настоящее летнее тепло. В последний день календарной весны ожидается гроза. 1 июня обойдётся без осадков, воздух прогреется до 25 градусов.