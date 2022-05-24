Кристина Майнина расскажет о реализации нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» в прямом эфире ВКонтакте

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» берет свое начало в июне 2019 года. За 3 года реализации «цифра» плотно вошла в жизнь и деятельность граждан.

Что представляет из себя нацпрограмма и какие проекты в себя включает? Как идет ее реализация в Чувашской Республике? Какие направления республика уже воплотила в жизнь, а какие только ждут своей очереди? Эти и многие другие вопросы обсудят 25 мая в 14:00 в прямом эфире ВКонтакте министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике Евгений Макагонов, руководитель Центра цифровой трансформации Чувашской Республики Олег Цветков и руководитель Центра информационных технологий Алексей Новиков.

Услышать о реализации одной из ключевых программ России из первых уст можно будет в официальном сообществе «Чувашская Республика» по ссылке. Вопросы экспертам можно задать уже сейчас – они обязательно будет озвучены во время прямого эфира.

Минцифры Чувашии.