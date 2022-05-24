Детей и подростков в Чувашии – пятая часть населения

Чувашстат в преддверии Международного дня защиты детей рассказал, сколько детей в республике, какого они пола и возраста по итогам 2021 года.



В Чувашии на 1 января 2021 года проживали 258 тыс. детей и подростков до 18 лет. Это пятая часть в общей структуре населения. Самую многочисленную возрастную группу юных жителей составили дети 7-14 лет – 47 %. Большая часть подрастающего поколения – это жители городской местности. Среди муниципалитетов самая высокая доля детей в Канаше (25 %), самая низкая – в Порецком районе (15 %).



В 2021 году в республике родилось свыше 11 тыс. маленьких жителей, в среднем ежедневно появлялись на свет 30 новорожденных. Интересно, что в прошлом году с весом свыше 4 килограммов родились 700 мальчиков и 383 девочки. А самый крупный малыш имел вес 5 кг 660 граммов. Пик рождаемости пришелся на июль — появилось на свет более 1 тыс. малышей, или 9 % от общего числа рожденных младенцев.



Что касается очередности рождения, то с 2014 года доля вторых детей превышает долю первенцев. По сравнению с 2014 годом доля третьих детей выросла почти в 2 раза.



Ежегодно увеличивается число воспитанников детских садов республики. Если в 2011 году дошкольные учреждения посещали свыше 57 тыс. малышей, то в 2021 году – уже более 66 тыс. В 417 общеобразовательных организациях обучаются 148 тыс. детей.