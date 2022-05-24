В Шумерле прошло торжественное открытие учебных военных сборов юношей 10-х классов

Шумерлинские школьники на несколько дней попали в армейские условия. У девятиклассников – итоговая аттестация, у одиннадцатиклассников – ЕГЭ, а у десятиклассников, чтобы время проходило с пользой, — военные сборы. Традиционно они проходят каждый год, и в городе создаются для этого комфортные и безопасные условия.

Сегодня в МБОУ «СОШ №3» прошло торжественное открытие военных сборов для десятиклассников, стартовали которые 23 мая и продолжатся до 27 мая. В этом году они пройдут для 60 обучающихся.

На торжественном открытии сборов приветствовал ребят военный комиссар город Шумерля, Шумерлинского и Порецкого районов Олег Петров, депутаты городского собрания депутатов Елена Голованова и Алексей Жданович, а также подполковник РХБЗ В. Фалин.

Учебные сборы — это возможность продемонстрировать свои лучшие физические и морально-волевые качества. Военные сборы дают необходимый жизненный опыт, закаливают характер, это проверка, на стойкость, выносливость и мужскую дружбу. Мы живем в таком современном мире, где без знаний жить невозможно. Будущие мужчины, обязательно должны подержать в руках оружие, получить основы военной подготовки.

За эти пять дней юноши пройдут строевую, военно-медицинскую, тактическую и огневую подготовку, изучат воинский устав и основы безопасности военной службы.

Источник: gshum.cap.ru.







