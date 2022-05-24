В Чувашии появится кластер приводного машиностроения

Соглашение о сотрудничестве в работе над созданием нового кластера подписано между центром «Мой бизнес» и предприятием «СПД «БИРС». Планируется объединить предприятия, выпускающие трубопроводную регулирующую арматуру и управляющую ею приводную технику. Сокращенное название — «ПРИМА».

Специалисты договорились оказывать поддержку производителям в создании управляющей компании и подготовке документов в Минпромторг России для включения в федеральный реестр.

Кластер объединит порядка десяти компаний. В случае создания кластера предприятия получат возможность привлекать государственную поддержку на реализацию совместных проектов до 300 миллионов рублей.

Сейчас в Чувашии действуют 4 кластера, которые объединяют производителей электротехники, высокотехнологичного оборудования, дверей и IT-компании.

Минэкономразвития Чувашии.