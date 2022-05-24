В Чувашии зафиксирован новый вид атаки мошенников

В Чебоксарах женщина лишилась 800 тысяч рублей после того, как злоумышленники получили доступ к личному кабинету ее сотового оператора. 23 мая пострадавшая пришла в отдел полиции №1 УМВД г. Чебоксары и рассказала, с чего все началось.

Ей позвонили и сообщили о якобы сбоях в работе ее оператора связи. Попросили код доступа в личный кабинет. Женщина сразу подумала, что это мошенники. Но те назвали правильно все ее данные — дату рождения, данные паспорта и даже остаток минут на ее тарифе. И тут она поверила.

Преступники включили ей переадресацию всех текстовых сообщений на другой номер. И спустя 2 дня пострадавшая узнала, что на нее оформлен кредит и похищены все собственные средства.

чувашинформ.рф.