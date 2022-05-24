В детских садах Шумерли возобновляют подачу отопления

Администрация города направила официальное письмо в ГУП «Чувашгаз» о возобновлении отопления в детских садах города.

Проводится запитка централизованной системы теплоснабжения. Подача тепла будет подаваться в детские учреждения в обязательном порядке. Однако, отапливать ли жилые помещения, открыть задвижку на вводе в дом, решение принимают управляющие компании и ТСЖ.

В то же время, технологически включение отопления возможно не во всем городе, только от блочно-модульных котельных ГУП «Чувашгаз». МУП «ШПТиВ» не сможет восстановить отопление в связи с исчерпанными лимитами газа и увольнением части персонала в связи с переходом на летний сезон.

Источник: gshum.cap.ru.