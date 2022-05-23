Труд работниц ШЗСА отмечен наградами

Указом Главы Чувашской Республики О. Николаева № 56 от 19 мая 2022 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Чувашской Республики награждена Рыбкина Марина Геннадьевна – мастер окрасочного участка слесарно-сварочного цеха № 4 службы директора по производству Шумерлинского завода специализированных автомобилей;



за заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено:



Мухоморовой Валентине Григорьевне – диспетчеру внутрицехового планирования слесарно-сварочного цеха № 11 службы директора по про-изводству Шумерлинского завода специализированных автомобилей,



Мыкальниковой Татьяне Венедиктовне – кладовщику цеха по сборке подвижных ремонтных средств № 3 службы директора по производству Шумерлинского завода специализированных автомобилей.