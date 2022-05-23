Программа расселения аварийного жилья в Чувашии ускорена

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – в 2019—2023 годах планируется расселить 12,8 тыс. кв. м аварийного жилья, что затронет 850 жителей Чувашии.



В программе участвуют Вурнарский, Моргаушский, Урмарский, Чебоксарский, Янтиковский районы, города Шумерля и Чебоксары. Для реализации программы в Чувашской Республике выделяется 521,7 млн рублей. На данный момент освоено 148,1 млн.



В феврале 2022 года Фонд ЖКХ согласовал ускорение реализации программы на территории Чувашской Республики на 2023 год. В рамках заявки планируется расселить 530 граждан из 24 аварийных многоквартирных домов общей площадью 8 тыс. кв. м на сумму 373,6 млн. рублей. Часть предоставляемых фондом средств в размере 63,7 млн рублей уже поступила в виде аванса.

Всю необходимую контрактацию по программе планируется завершить до декабря текущего года. На сегодняшний день необходимая контрактация строительства новых домов завершена в Чебоксарах. На оставшийся период второго квартала назначено проведение полного или части необходимого числа аукционов в Моргаушском, Урмарском, Чебоксарском районах и в Шумерле, на третий квартал – в Вурнарском районе и в Шумерле. В четвертом квартале планируется провести оставшиеся аукционы в Вурнарском, Моргаушском и Янтиковском районах.



Источник: Минстрой Чувашии.