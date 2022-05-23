Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы прибудет в Чебоксары

С 30 мая по 3 июня в Чебоксарской епархии будет пребывать ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга.



Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, с IV века она находилась в Константинополе, во Влахернском храме, заключенная в золотой ковчег с царской печатью. В X столетии пояс, уже прославленный чудесами, был разделен на части. Одна из них хранится на Афоне, в Ватопедском монастыре. В 2011 году, к 200-летию Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге, частица пояса была передана туда на вечное хранение. Святыня посетила 14 городов и ей поклонились более трех миллионов паломников.



Утром 30 мая во время божественной литургии ковчег с этой частицей прибудет во Введенский кафедральный собор Чебоксар, 1 июня после литургии святыня будет перенесена в Покровско-Татианинский собор, где она будет доступна для поклонения до вечера 3 июня.



Информационный отдел Чебоксарско-Чувашской епархии.