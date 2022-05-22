Труд и май: меры поддержки на рынке труда

Российский рынок труда столкнулся с большими вызовами, многие иностранные компании ушли из России или приостановили свою работу. Эксперты Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) рассказывают, на какую помощь от государства на рынке труда могут рассчитывать компании и граждане в условиях санкций.

«Быть информированным о том, что делает правительство для поддержки тех или иных отраслей или категорий граждан, становится частью общей финансовой грамотности. Можно назвать это санкционной грамотностью. Сегодня очень важно следить за новостями, оценивая льготы и дополнительные возможности, которые помогут начать карьеру, найти работу, переобучиться. Малому бизнесу также необходимо сделать все для сохранения своего кадрового состава, а для этого тоже необходимо знать возможности своих работников», — отметил директор АРФГ Вениамин Каганов.

В АРФГ составили «каталог» мер поддержки на рынке труда РФ и удобных платформ по поиску работы.



Для тех, кому нет 30-ти.

Компании могут претендовать на субсидии от государства в случае найма граждан младше 30 лет, если они относятся к одной из категорий: родители несовершеннолетних, граждане с инвалидностью, граждане без профессионального образования, выпускники вузов и колледжей, которые ищут работу более 4 месяцев после окончания учебы, граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Компании смогут получить по 3 МРОТ за каждого такого трудоустроенного сотрудника. Заявки принимаются на портале «Работа России».



Для студентов строительных факультетов, желающих найти работу по специальности, предусмотрена централизованная регистрация на платформе Кадрового центра Минстроя России. На платформе содержится 15 тысяч вакансий, среди которых — бригадир, инженер, мастер отделочных работ, монтажник и многие другие.



Для медиков из сел и малых городов.

Утверждены изменения в государственную программу «Развитие здравоохранения». У студентов и выпускников медицинских вузов и колледжей из малых городов и сёл появится возможность воспользоваться государственными программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Раньше они были доступны только для медработников, решивших переехать в село. Теперь и местные молодые специалисты могут получить единовременные выплаты («подъёмные») и остаться работать в родных городах и сёлах. Размер подъемных составляет от 500 тысяч до 2 млн рублей. Претендовать на них медицинские работники могут через 5 лет с начала участия в программе «Земский доктор» или «Земский фельдшер».



IT-специалистам – отсрочки и ипотеку.

Правительство РФ утвердило правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов отечественных компаний, работающих в области информационных технологий. Речь идет о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года. Кроме того, действие правил распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность.



Кроме этого, для специалистов IT-сферы стартовала программа льготной ипотеки под 5 % годовых. Льготную ипотеку смогут взять специалисты 22-45 лет, средняя зарплата которых до вычета НДФЛ составляет от 100 тыс. руб. в регионах и от 150 тыс. руб. в городах-миллионниках.



Переобучение для тех, кто не занят.

Подписано постановление правительства о расширении программы бесплатного профессионального обучения и переобучения. Если ранее на бесплатное переобучение могли претендовать безработные, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет или не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, люди старше 50 лет, то сегодня список расширен.



Молодежь от 14 до 35 лет имеет возможность бесплатно обучиться наиболее востребованным профессиям, если попадает в одну из категорий: те, кто не может устроиться на работу в течение 4 месяцев после службы в армии по призыву или после окончания учебы в колледже, вузе; те, у кого нет среднего или высшего профобразования; те, кого могут уволить из-за планируемого сокращения штата, ликвидации организации или закрытия индивидуального предприятия; студенты последних курсов колледжей и вузов, которые обратились в службы занятости, но для них нет работы, соответствующей получаемой специальности или профессии.

Организация обучения проходит в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».



Перевод работника в другую компанию на время. Новые правила, когда работодатель, чья компания в простое, может по согласованию с сотрудником перевести его на время в другое предприятие, будут действовать до 31 декабря 2022 года. Основной трудовой договор при этом приостанавливается, но срок его действия не прерывается. Человек вправе вернуться на прежнее место, когда в компании появятся новые возможности.



Пресс-служба АРФГ.