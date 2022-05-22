Объявлен республиканский конкурс «Традиции моей семьи»

В рамках празднования 105-летия со дня образования органов ЗАГС объявлен конкурс среди жителей Чувашской Республики «Традиции моей семьи».



В конкурсе могут участвовать семьи, проживающие на территории Чувашской Республики. Для участия необходимо представить заполненную заявку на участие в конкурсе, согласие на обработку персональных данных, согласие на использование изображения и непосредственно творческую работу с фотографиями или видеоматериалами.



Творческие работы могут быть выполнены в форме эссе, очерка, рассказа, стихотворения, презентации об одной традиции, передающейся из поколения в поколение в семье участника конкурса. Фотографии или видеоролик (при наличии) должны демонстрировать традицию, о которой рассказывается в работе, видео должно иметь голосовое сопровождение.

Прием конкурсных работ осуществляется до 15 октября 2022 г. в органах ЗАГС Чувашской Республики по месту жительства.



Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(8352) 56-51-18, по электронной почте: minustio06.cap.ru или на официальном сайте: www.minust.cap.ru.



Госслужба Чувашии по делам юстиции.