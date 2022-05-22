В преддверии последнего звонка

Совсем скоро, 25 мая, в школах города и Шумерлинского муниципального округа прозвенит последний звонок. Это одно из самых красивых и трогательных событий как в жизни самих школьников, так и их родителей.

политики администрации Шумерли, в этом году последний звонок прозвенит для 107 выпускников 11-х классов и 340 обучающихся 9-х классов.



В Шумерлинском муниципальном округе в этом году прощаются со школой 13 выпускников 11-х классов из Юманайской, Егоркинской и Ходарской школ и 65 девятиклассников, многие из которых наверняка уже приняли решение остаться в школе или продолжить образование в других учебных заведениях.



Праздник праздником, но ответственный этап — сдачу ОГЭ и ЕГЭ — никто не отменял. Для девятых классов основной этап сдачи экзаменов уже начался: он проходит с 19 мая по 9 июля. Для одиннадцатиклассников — с 26 мая по 2 июля.



В качестве ОГЭ по выбору девятиклассники города чаще выбирали предметы, которые им по силам, такие, как географию, информатику, обществознание. У одиннадцатиклассников явных предпочтений нет, но заметно, что среди них повышается интерес к химии и биологии.



Как отметила и.о. начальника отдела образования спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского МО Надежда Смолева, наиболее популярными экзаменами по выбору среди 65 девятиклассников округа стали география (сдают 42 ученика), биология (25 учеников), информатика (24 ученика). Пунктами сдачи экзаменов для них станут Ходарская школа и школа № 1 Шумерли. 62 девятиклассника сдают экзамены в обычном режиме, 3 школьника с ОВЗ будут сдавать экзамены в специальных аудиториях.



Одиннадцатиклассники округа, как и городские выпускники, традиционно будут сдавать ЕГЭ в первой школе. В этом году они отдали свои предпочтения физике и обществознанию (по 5 человек), химии и биологии (по 2 человека) и информатике (1 человек).



Во всех школах города выпускные вечера состоятся 23 июня, 24-го пройдёт общегородской выпускной бал. В школах округа выпускные вечера также пройдут предположительно 23-24 июня.

Татьяна Александрова.