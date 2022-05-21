Чувашскому алфавиту открыли памятник

В церемонии приняли участие Глава Чувашской Республики Олег Николаев и Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Монумент построили в Ульяновске, на территории музея «Симбирская чувашская учительская школа. Квартира Ивана Яковлева». Именно там, на основе русской графики создал современный чувашский алфавит выдающийся чувашский просветитель, православный миссионер, педагог, организатор народных школ Иван Яковлевич Яковлев. Памятник воздвигнут к 150-летию создания чувашской письменности.

«В чувашском алфавите есть четыре дополнительные буквы к русскому алфавиту. Именно благодаря им чувашский язык приобретает характерное звучание: он особенный, мягкий, — отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.- Мы гордимся нашим выдающимся Иваном Яковлевичем Яковлевым, который внёс фундаментальный вклад в развитие чувашского языка и культуры, чувашского народа. Это место является местом силы, которое дало путь многим выдающимся людям: поэтам, писателям, музыкантам, искусствоведам».

Учительская школа, основанная Иваном Яковлевым в октябре 1868 года в г. Симбирске, готовила учителей для работы в национальных школах. Она выпускала учителей с отличной профессиональной подготовкой, с глубокими знаниями по гуманитарным и естественным наукам, педагогике, психологии, логике, в совершенстве владевших чувашским и русским языками, высоконравственных, преданных благородному делу просвещения народа. Здесь получили образование известные чувашские деятели — «Птенцы гнезда Яковлева»: классик чувашской поэзии Константин Иванов, композитор Федор Павлов, писатели Марфа Трубина, Николай Шубоссинни, основатель чувашского театра Иоаким Максимов-Кошкинский, поэт Яков Ухсай.

Глава Чувашской Республики выразил признательность Губернатору и Правительству Ульяновской области за трепетное отношение к культуре и самобытности народов, проживающий на территории региона: «Многонациональный народ России живет дружно, сохраняя и развивая свои традиции, культурные ценности. Это нам помогает противостоять любому злу, дать отпор любому врагу. Всегда так было, так есть и так будет».

«Мы с огромным вниманием относимся ко всему, что связано с вопросами культуры, образования, национальной идентичности. И свято храним память о деятелях просвещения. Выражаю глубокую признательность всем, кто принимал участие в создании нашего памятника. Отдельные слова благодарности за помощь в реализации этого замечательного проекта хочу выразить Олегу Алексеевичу Николаеву, Правительству Республики Чувашия, а также Чувашскому национальному конгрессу. Этот памятник является символом нерушимой многовековой дружбы», — отметил Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Автор проекта, член Союза чувашских художников России Виктор Егоров отметил, что благодарные потомки всегда хранят память о просветителе Иване Яковлевиче Яковлеве и гордится тем, что он дал импульс письменности одного из крупных этносов мира.

Напомним, Глава Чувашии Олег Николаев поддержал инициативу Чувашской национально-культурной автономии Ульяновской области установить памятник чувашскому алфавиту, лично патронировал проект, направил часть своей зарплаты на его строительство.

Стоимость памятного знака оценивается в 1,8 млн рублей.

В сентябре 2021 года Минкультуры Чувашии поддержало инициативу Главы республики Олега Николаева по сбору средств для изготовления памятника. Ведомством собраны и перечислены денежные средства на специальный счёт. Также инициативу по сбору средств поддержали чувашские национально-культурные автономии в субъектах Российской Федерации.

Памятник представляет собой стилизованную вторую букву чувашского алфавита Ă, вписанную в круг.

Этот знак символизирует и соединение верхнего, среднего и нижнего миров — главного архетипа чувашского мировоззрения в фольклоре и мифологии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики