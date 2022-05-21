Социология ЦУР: жители Чувашии выразили свое мнение по раздельному сбору ТКО

Одной из самых актуальных экологических тем является переработка мусора. Чувашия уже в 2018 году перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, но вывоз ТКО — тема, которую по-прежнему волнует жителей республики. С начала года Центр управления регионом Чувашии зафиксировал и обработал через портал Госуслуг 95 обращений, в социальных сетях – 194 сообщения по направлению «вывоз ТКО/внедрение раздельного накопления отходов/оплата коммунальных услуг».

По инициативе Минприроды Чувашии ЦУР провел социологическое исследование и выяснил отношение жителей республики к раздельному сбору бытовых отходов. Результаты опроса показали, что 86% респондентов знают о возможностях раздельного сбора и переработки ТКО в Чувашской Республике. По мнению 76% участников опроса эти действия могут улучшить состояние окружающей среды в регионе.

За последние полгода 48% опрошенных приняли участие в сортировке отходов, сдавая на утилизацию батарейки и аккумуляторы (34%), макулатуру (22%). При этом 34% пользовались услугами частных коммерческих организаций, 31% – муниципальных.

Значительная часть опрошенных довольна работой коммунальных служб по вывозу отходов (63%). Не довольны чаще жители малых городов и сельских поселений. Качество уборки контейнерных площадок положительно оценивают 38% респондентов, 40% – удовлетворительно, 20% – отрицательно. Половина опрошенных считают, что уровень оплаты тарифов за вывоз мусора не соответствует качеству предоставляемых услуг.

Респонденты рассказали и о сложностях. 83% заявили, что рядом с их домом нет условий для раздельного накопления отходов (83%). Но в тоже время участники голосования готовы сортировать отходы для их дальнейшей переработки (73%), если бы у них была такая возможность, не стали бы — 12%, уже сортируют — 7%.

Среди основных причин, по которым жители Чувашии не готовы сортировать отходы — неудобство, нехватка времени, сортированные отходы дома занимают много места или населенный пункт не готов к раздельному сбору отходов.

«Чувашия принимает участие в отборе субъектов России на предоставление в 2022 году субсидии на закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО. Разделение отходов будет предусмотрено на 2 фракции: «сухие» – вторичные материальные ресурсы и «мокрые» – неотсортированные ТКО. В настоящее время проводится проработка вопроса повсеместного внедрения и реализации механизма раздельного сбора ТКО, в том числе экопросвещение населения. Для эффективного функционирования системы обращения с отходами планируется строительство мусоросортировочных комплексов в трех районах республики. Такие комплексы, наряду с применением мусороперегрузочных станций станут одним из реальных путей перехода к двухэтапной системе вывоза ТКО», — говорит министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов.

Добавим, опрос проводился с 4 по 5 мая 2022 года методом онлайн-анкетирования среди пользователей 2-х наиболее популярных в Чувашской Республике социальных сетей. В исследовании участвовало 742 человека.