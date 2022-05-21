Своевременно оплачивайте административные штрафы



В своей профессиональной деятельности сотрудники полиции для предупреждения преступлений и правонарушений широко применяют нормы административного законодательства. За 4 месяца 2022 года сотрудниками МО МВД России «Шумерлинский» выявлено и пресечено более 750 нарушений административного законодательства. Большинство нарушений, за которые налагается наказание в виде административного штрафа, является появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, распитие алкогольной продукции в общественных местах, а так же совершение мелкого хулиганства. Основным видом наказания за совершение вышеуказанных правонарушений является административный штраф.

Напоминаем, что теперь штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. То есть, если постановление вынесено 1 числом, то оно вступает в силу по истечении 10 суток – 11 числа. При этом в указанный срок не входят выходные и праздничные дни.

После оплаты штрафа гражданину требуется предоставить в отдел полиции квитанцию, с которой будет сделана копия, либо при оплате через личный кабинет одного из банков, показать электронную квитанцию на своем телефоне.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 70 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В случае неуплаты гражданином или юридическим лицом штрафа за совершение административного правонарушения (неважно, какого он был размера), его действие автоматически подпадает под действие части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Согласно этой статье, на виновное лицо в лучшем случае может быть наложен штраф в двукратном размере суммы неуплаченного долга, в худшем — административный арест на срок до 15 суток.

В ходе проведенного оперативно-профилактического мероприятия «Должник» с 16 по 20 мая 2022 года сотрудниками МО МВД России «Шумерлинский» по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ привлечено к административной ответственности 10 граждан, из которых 2 гражданам назначено наказание в виде административного штрафа, 1 гражданину назначены обязательные работы.

При этом не нужно думать, что отбытие административного ареста снимает необходимость оплачивать штраф. Арест – это лишь мера ответственности за недобросовестное отношение к имеющимся у гражданина штрафным санкциям, а не механизм их погашения. За любой невыплаченный штраф рано или поздно придется ответить.

Хотелось бы еще раз напомнить о необходимости своевременно оплачивать административные штрафы, так как ответственность может настигнуть неплательщика в любое время.

По вопросам своевременной оплаты штрафов обращаться по телефону 8-83536-3-27-15