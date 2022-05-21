59-я годовщина свадьбы в народе получила называние «светлая свадьба». Именно такую свадьбу отметили 17 мая Михаил Панкратович и Валентина Петровна Шумиловы. За эти годы их отношения остались такими же теплыми и светлыми, как и в начале семейной жизни.

Познакомились супруги в клубе «Восход» комбината автофургонов. Михаил Панкратович, окончив семь классов в первой школе, поступил на работу на комбинат. И, как многие молодые люди того времени, стал выступать в художественной самодеятельности.

Валентина Петровна, уроженка Мариинского Посада, приехала в Шумерлю в 1962 году по распределению после окончания Канашского педучилища, стала работать учителем музыки во второй школе. Молодого педагога стали привлекать к выступлениям с художественными номерами на родительских собраниях, на городских мероприятиях. Талантливую девушку заметили и пригласили в клуб «Восход», который гремел тогда своей самодеятельностью не только на весь город, но и на всю республику. Он был настоящей площадкой для творческой самореализации шумерлинцев.



«В клубе мы пели в хоре. Там еще проходили танцы, и Миша стал меня приглашать. Видимо, я ему понравилась, и он мне нравился. Он не пил, не курил, был очень приятным молодым человеком. Так у нас завязалась дружба. 17 мая 1963 года мы пошли в загс и расписались. А свадьбу гуляли уже позже», — вспоминает Валентина Петровна.



Создание семьи не повлияло на интересы молодых. Они продолжили посещать хоровой кружок, но уже вместе. Когда в клубе Геннадием Николаевичем Липатовым был организован драматический кружок, его активными участниками стали и Шумиловы. С различными театральными постановками они объездили тогда всю Чувашию, часто выступали в столице республики. Особенно запомнился супругам спектакль «Иркутская история», где Валентина Петровна играла молодую девушку, а Михаил Панкратович – начальника экипажа.



Увлечение молодости Шумиловы пронесли через всю жизнь. «Лет 25 мы точно занимались в художественной самодеятельности. Когда хор распался, ходили только в драмкружок. А до этого – и туда, и сюда. С уверенностью можем сказать, что наша жизнь прошла интересно и плодотворно», — говорит глава семьи.



С 1962 года берет начало и благое дело Михаила Панкратовича – донорство. Обладатель первой группы крови имеет пять значков почетного донора. 210 раз он пожертвовал своей кровью! Не раз бывало и так, что прямо с работы забирали его в пункт сдачи крови, так как кому-то срочно было необходимо переливание крови.



Валентина Петровна после двух лет работы в школе перешла в детский сад № 11, а затем – в детский сад машиностроительного завода. Позже из-за болезни рук ей пришлось оставить работу музыкального руководителя и на заслуженный отдых она уходила с работы лаборанта котельной машзавода. Тем не менее женщина никогда не оставляла музыку, буквально излучала любовь к ней, тем самым привила её и детям, и внукам.



Супруги воспитали двух сыновей. Старший, Игорь, проживает в Чебоксарах, хорошо играет на пианино. Когда жил в Шумерле, пел в церковном хоре. Его дочь Лиза в школьные годы не раз радовала шумерлинцев своими выступлениями на различных мероприятиях и творческих состязаниях. Сегодня она проживает в Чебоксарах, благодаря ей Шумиловы стали прабабушкой и прадедушкой.



К сожалению, младший сын Шумиловых, Олег, рано ушел из жизни. Отрада для пожилых — внук Дмитрий. И он перенял от старшего поколения музыкальные склонности, был победителем главного детского городского творческого конкурса «Шумерлинские росточки».



А сколько радостных моментов осталось у Шумиловых в памяти благодаря другому увлечению Михаила Панкратовича — рыбалке! «Как только наступали выходные, мы всей семьей ездили то на Суру, то еще куда. Брали палатку, снаряжение и с ночевкой выходные проводили за удочкой, на природе. Затем с новыми силами возвращались домой», — вспоминает Валентина Петровна. «Мы прожили хорошую жизнь», — поддерживает супругу Михаил Панкратович.



В настоящее время старость Шумиловых скрашивают сын и внуки. Они постоянно с ними на связи и навещают часто. А внук Дмитрий всегда рядом, помогает пожилым в быту, снабжает всем необходимым.



Супруги, несмотря на годы и болезни, умеют находить радость в каждом новом дне. На подоконниках их квартиры буйным цветом цветут фиалки, растут лилии. Михаил Панкратович, рассказывая о любимых растениях, уточняет, что любовь к цветам у него от матери. Ему не мешает ухаживать за ними даже то, что 6 лет назад он полностью потерял зрение. А Валентина Петровна в свои 82 года радует близких игрой на пианино. Эта приветливая женщина, словно солнышко, окутывает вниманием и заботой всех своих родных.



Супруги уверены, что им повезло встретить друг друга. А все те семейные трудности, с которыми им приходилось встретиться на протяжении жизни, сделали их только сильнее, внимательнее и заставили ещё крепче держаться за руки.

Марина Ветликова.